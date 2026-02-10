ента новостей

10:49
В Ленобласти водитель «Камаза» пострадал в ДТП с автобусом
10:35
В Ленобласти водитель «Ауди 80» сгорел в автомашине после ДТП на трассе «Кола»
10:28
В Кингисеппе задержали уличного грабителя с Северного Кавказа
10:24
В Петербурге задержали стрелка из окна квартиры на Выборгском шоссе
10:19
На Васильевском острове задержана дроп мошенников, обманувших пенсионерку
10:16
В Колпино задержали курьера телефонных мошенников
10:13
В Кронштадте задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
10:11
На Васильевском острове задержали стрелков из окна жилого дома из пневматики
10:08
В Петербурге задержали участника дорожного конфликта
09:56
В Мариинском дворце обсудили работу светофоров и управление дорожным движением
09:54
В Ленобласти утвердили программу расселения аварийного жилья на 2026-30 годы
09:50
В Петербурге экологи за неделю собрали почти 18 тонн опасных отходов
09:47
Петербург планирует выкупить в государственную собственность 80 социальных объектов
09:29
В Петербурге полицейские нагрянули с проверкой к крупному ретейлеру
09:24
В Петербурге пьяный мужчина гапугал соседей игрушечным оружием
16:54
В Мариинском дворце состоялось награждение юных петербургских спортсменок
16:08
В Ленобласти двух мужчин за создание нарколаборатории по синтезу метадона
16:02
В Сосновом Бору задержали гражданина, совершившего противоправные действия в отношении несовершеннолетней
13:16
В Петербурге согласован облик Храма святых благоверных князей Бориса и Глеба на Синопской набережной
13:13
Беглов поздравил с 35-летием Всемирный клуб петербуржцев
13:07
В Петропавловском соборе отслужили панихиду по Петру Первому
13:04
В Ленобласти стартовали первые зимние игры Александра Невского
09:40
В Петербурге задержали подозреваемых в обмане пенсионерки из поселка Молодцово
09:31
В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пенсионерку с Бухарестской улицы
09:27
Во Фрунзенском районе задержали подозреваемого в грабеже
09:22
На трассе «Скандинавия» грузовик насмерть сбил водителя легковушки, который подкачиал колесо
13:51
На Васильевском острове задержали курьера телефонных мошенников
13:46
В Петербурге мужчина в пункте выдачи заказов выстрелил из аэрозольного устройства
13:42
В центре Петербурга задержали подозреваемого в сбыте наркотиков
13:39
В Петербурге пожилая женщина по указаниям мошенников ограбила пенсионерку
Все новости
В Мариинском дворце обсудили работу светофоров и управление дорожным движением

В Мариинском дворце обсудили работу светофоров и управление дорожным движением

Опубликовал: Вадик Котов
ЗакС
На комиссии по транспорту обсудили работу светофоров и управление дорожным движением

9 февраля в Мариинском дворце прошло заседание постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, которое возглавил Алексей Цивилёв. Основным вопросом, который обсуждался на встрече, стала цифровизация дорожного движения. В ходе заседания участники рассматривали возможность применения автоматизированных систем для управления транспортными потоками, а также методики расчета режимов работы светофоров.

Важным моментом обсуждения стали жалобы граждан на работу светофорных объектов и режимы регулирования транспортных потоков. Алексей Цивилёв озвучил обращения, поступившие от жителей Красносельского и Кировского районов. Люди выражали недовольство тем, как настроены фазы светофоров на некоторых перекрестках. По их словам, автомобилисты вынуждены долго ждать в пробках, а пешеходы, особенно в морозные дни, испытывают дискомфорт, ожидая возможности перейти дорогу. Некоторые из них, в попытках быстрее добраться до другой стороны, нарушают правила, что приводит к авариям и увеличению заторов на дорогах. «Наша задача заключается в том, чтобы найти тот самый «золотой стандарт», который позволит избежать пробок на дорогах, не жертвуя при этом безопасностью и комфортом пешеходов», — подчеркнул председатель комиссии Алексей Цивилёв.

В ходе заседания также обсуждались действующие нормативные требования, которыми руководствуются городские службы при настройке светофорных объектов. О технических аспектах и практическом применении средств автоматизации рассказал ведущий специалист отдела информатизации ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» (ДОДД) Дмитрий Попов. Он представил детальный анализ методик, по которым в настоящее время рассчитываются фазы светофоров, и обозначил возможные пути законодательного регулирования этой сферы с целью устранения «узких мест» на дорожной сети города.

Дмитрий Попов отметил, что существующая база данных требует актуализации и усовершенствования законодательства, чтобы более эффективно решать проблемы, связанные с дорожным движением. Алексей Цивилёв акцентировал внимание на необходимости нахождения баланса между пропускной способностью магистралей и безопасностью всех участников дорожного движения, включая пешеходов.

По итогам обсуждения депутаты пришли к единодушному мнению о том, что Санкт-Петербург, учитывая свои климатические условия и особенности застройки, должен самостоятельно устанавливать нормы и организовывать дорожное движение. Депутат Александр Ходосок предложил членам комиссии, а также комитету по транспорту и городской Госавтоинспекции, обратиться с совместным предложением в Министерство транспорта. Это предложение должно включать в себя рекомендации по улучшению работы светофоров и оптимизации транспортных потоков в городе.

