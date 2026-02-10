В Мариинском дворце обсудили работу светофоров и управление дорожным движением

9 февраля в Мариинском дворце прошло заседание постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, которое возглавил Алексей Цивилёв. Основным вопросом, который обсуждался на встрече, стала цифровизация дорожного движения. В ходе заседания участники рассматривали возможность применения автоматизированных систем для управления транспортными потоками, а также методики расчета режимов работы светофоров.

Важным моментом обсуждения стали жалобы граждан на работу светофорных объектов и режимы регулирования транспортных потоков. Алексей Цивилёв озвучил обращения, поступившие от жителей Красносельского и Кировского районов. Люди выражали недовольство тем, как настроены фазы светофоров на некоторых перекрестках. По их словам, автомобилисты вынуждены долго ждать в пробках, а пешеходы, особенно в морозные дни, испытывают дискомфорт, ожидая возможности перейти дорогу. Некоторые из них, в попытках быстрее добраться до другой стороны, нарушают правила, что приводит к авариям и увеличению заторов на дорогах. «Наша задача заключается в том, чтобы найти тот самый «золотой стандарт», который позволит избежать пробок на дорогах, не жертвуя при этом безопасностью и комфортом пешеходов», — подчеркнул председатель комиссии Алексей Цивилёв.

В ходе заседания также обсуждались действующие нормативные требования, которыми руководствуются городские службы при настройке светофорных объектов. О технических аспектах и практическом применении средств автоматизации рассказал ведущий специалист отдела информатизации ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» (ДОДД) Дмитрий Попов. Он представил детальный анализ методик, по которым в настоящее время рассчитываются фазы светофоров, и обозначил возможные пути законодательного регулирования этой сферы с целью устранения «узких мест» на дорожной сети города.

Дмитрий Попов отметил, что существующая база данных требует актуализации и усовершенствования законодательства, чтобы более эффективно решать проблемы, связанные с дорожным движением. Алексей Цивилёв акцентировал внимание на необходимости нахождения баланса между пропускной способностью магистралей и безопасностью всех участников дорожного движения, включая пешеходов.

По итогам обсуждения депутаты пришли к единодушному мнению о том, что Санкт-Петербург, учитывая свои климатические условия и особенности застройки, должен самостоятельно устанавливать нормы и организовывать дорожное движение. Депутат Александр Ходосок предложил членам комиссии, а также комитету по транспорту и городской Госавтоинспекции, обратиться с совместным предложением в Министерство транспорта. Это предложение должно включать в себя рекомендации по улучшению работы светофоров и оптимизации транспортных потоков в городе.