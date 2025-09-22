ента новостей

В Петроградском районе задержали участников драки на улице Бармалеева

В Петроградском районе задержали участников драки на улице Бармалеева

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Петроградского района Петербурга задержали участников драки на улице Бармалеева 

21 сентября 2025 года, около 04 часов 35 минут, дежурная часть полиции Петроградского района приняла сообщение о нарушении общественного порядка, а именно о драке, произошедшей у дома номер 21 на улице Бармалеева.

Прибывшие на место инцидента сотрудники правоохранительных органов установили, что группа несовершеннолетних лиц проявляла признаки асоциального поведения в сквере. После словесной перепалки с проходившим мимо гражданином, возник конфликт, который впоследствии перерос в физическое столкновение.

Следует отметить, что гражданин, ставший участником конфликта, покинул место происшествия до прибытия сотрудников полиции.

Для установления обстоятельств произошедшего, в отделение полиции были доставлены двое несовершеннолетних, возрастом 15 и 16 лет, а также двое граждан, достигших 18-летнего возраста, являвшихся их товарищами.

После проведения опроса, несовершеннолетние были переданы их законным представителям.

Заявлений о причинении вреда здоровью, а также телефонограмм из медицинских учреждений в полицию не поступало.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего и принятия соответствующих мер.

