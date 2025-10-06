В центре Петербурга полиция задержала участников драки

В полицию Центрального района Петербурга 5 октября, около 00 часов 40 минут поступило сообщение о массовой потасовке у торгового центра, расположенного вблизи Московского вокзала, а именно возле дома номер 85 по Невскому проспекту. Согласно поступившей информации, в драке участвовала группа молодых людей.

Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции задержали пятерых человек. Среди задержанных четверо являются местными жителями в возрасте от семнадцати до девятнадцати лет. Также был задержан 24-летний гражданин, зарегистрированный в Новосибирской области.

Все задержанные были доставлены в отдел полиции для проведения дальнейшего разбирательства и установления обстоятельств произошедшего.

Совершеннолетние участники драки были привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, предусматривающей ответственность за мелкое хулиганство.

Двое несовершеннолетних, семнадцатилетних участников инцидента, после проведения опроса были переданы их законным представителям.

В результате потасовки никто из участников не получил серьезных травм, в связи с чем медицинская помощь никому не потребовалась. Дополнительная информация о наличии других пострадавших в полицию не поступала.

В настоящее время продолжаются проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего инцидента.