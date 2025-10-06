ента новостей

19:24
Выставка «Живой Пушкин»
16:17
В Петербурге предлагают освободить плавучие музеи от транспортного налога
16:06
Беглов назначил председателя КРТИ Петербурга
16:02
В Калининском районе завершился ремонт улицы Демьяна Бедного
11:21
В Петербурге с 7 и 8 октября в трех районах ограничат движение транспорта
11:14
В Петербурге и Ленобласти полиция ликвидировала подпольные майнинговые фермы
11:09
На Пискарёвском проспекте дорожный конфликт завершился стрельбой
11:05
В торговом центре на проспекте Просвещения подросток выстрелил в лицо сверстнику
11:00
Конфликт мужчин на «Удельной» завершился стрельбой из аэрозольного устройства
10:56
На Гражданском проспекте прохожего ранили из пневматики
10:54
На трассе «Вологда — Новая Ладога» в ДТП погиб водитель «Lada XRAY»
10:50
В центре Петербурга полиция задержала участников драки
14:37
Петербург до конца года получит 100 новых автомобилей «Скорой помощи»
11:05
На вантовом мосту КАД перекроют две полосы движения
11:02
На Лесном проспекте задержали мужчину с незарегистрированным пистолетом и патронами
09:23
В Петербурге после падения в Фонтанку Porsche Cayenne погибла девушка
14:41
На набережной Обводного канала начинается капитальный ремонт
14:36
Выставка китайского художника Ван Куньчжао «Остров уединения»
13:32
На путепроводе «Сойкино - Малая Ижора» над основным ходом КАД вводится реверсивное движение
13:27
Подозреваемых в осквернении мемориала на Марсовом поле задержали в Кудрово
13:19
В Петербурге задержали пожилую гардеробщицу ВУЗа, причастную к обману пенсионерки с Каменоостровского проспекта
13:12
В петербурге поймали пособницу мошенников, обманувших пенсионера с Васильевского острова
13:01
Полицейские задержали налетчика на пункт выдачи заказов маркетплейса в Сертолово
12:54
В Кудрово задержали подростка за разбойное нападение на сверстника
12:45
В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге автомобиля в Осьмино
12:41
В посёлке Дзержинка неизвестный поджег лесозаготовительную технику
12:38
В Петербурге задержали подозреваемых в разбойном нападении на набережной реки Фонтанки
10:13
На внутреннем кольце КАД перекроют две полосы движения
09:24
Выставка Ксении Аврамовой «Венеция. То ли сказка, то ли капкан для чужеземца…»
13:01
В Ленобласти с погоней задерживали водителя, скрывшегося с места ДТП
Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга полиция задержала участников драки

В центре Петербурга полиция задержала участников драки

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали участников драки у торгового комплекса на Невском проспекте 

В полицию Центрального района Петербурга 5 октября, около 00 часов 40 минут поступило сообщение о массовой потасовке у торгового центра, расположенного вблизи Московского вокзала, а именно возле дома номер 85 по Невскому проспекту. Согласно поступившей информации, в драке участвовала группа молодых людей.

Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции задержали пятерых человек. Среди задержанных четверо являются местными жителями в возрасте от семнадцати до девятнадцати лет. Также был задержан 24-летний гражданин, зарегистрированный в Новосибирской области.

Все задержанные были доставлены в отдел полиции для проведения дальнейшего разбирательства и установления обстоятельств произошедшего.

Совершеннолетние участники драки были привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, предусматривающей ответственность за мелкое хулиганство.

Двое несовершеннолетних, семнадцатилетних участников инцидента, после проведения опроса были переданы их законным представителям.

В результате потасовки никто из участников не получил серьезных травм, в связи с чем медицинская помощь никому не потребовалась. Дополнительная информация о наличии других пострадавших в полицию не поступала.

В настоящее время продолжаются проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего инцидента.

Все по теме: Центральный район, телесные повреждения
