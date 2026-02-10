В Петербурге полицейские нагрянули с проверкой к крупному ретейлеру

В этот раз основным объектом проверки стал логистический центр на Московском шоссе, а также пару сетевых супермаркетов. В операции задействовали разные службы полиции ГУ МВД — примерно сто работников в общей сложности, но ведущую роль выполнило Управление по миграционным вопросам. Задача — выявление нелегально трудоустроенных мигрантов.

Полицейские детально обследовали склады, изучили удостоверения сотрудников и сопоставили сведения о приезших с базами данных. Особое внимание обратили на водителей грузовиков, прибывавших за товаром: инспекторы ГИБДД осмотрели около 70 машин. В результате оформили 10 протоколов об административных правонарушениях ПДД, включая вождение без водительского удостоверения, отсутствие пристёгнутых ремней и иные нарушения.

Кроме логистического центра, стражи порядка заглянули в два магазина торговой сети — по адресу Пулковское шоссе, 111 и ул. Савушкина, 116. Там проверили бумаги носильщиков, продавцов в залах и сторожей. Торговля при этом не прерывалась.

За время акции освидетельствовали почти 300 индивидов, включая 104 иностранных подданных. Итог — 25 протоколов за несоблюдение миграционных норм. У восьми нелегалов отозвали разрешения на работу, и их ожидает депортация.

Такие проверки в Санкт-Петербурге полиция устраивает на постоянной основе, чтобы поддерживать порядок в городе.