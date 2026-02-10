ента новостей

10:49
В Ленобласти водитель «Камаза» пострадал в ДТП с автобусом
10:35
В Ленобласти водитель «Ауди 80» сгорел в автомашине после ДТП на трассе «Кола»
10:28
В Кингисеппе задержали уличного грабителя с Северного Кавказа
10:24
В Петербурге задержали стрелка из окна квартиры на Выборгском шоссе
10:19
На Васильевском острове задержана дроп мошенников, обманувших пенсионерку
10:16
В Колпино задержали курьера телефонных мошенников
10:13
В Кронштадте задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
10:11
На Васильевском острове задержали стрелков из окна жилого дома из пневматики
10:08
В Петербурге задержали участника дорожного конфликта
09:56
В Мариинском дворце обсудили работу светофоров и управление дорожным движением
09:54
В Ленобласти утвердили программу расселения аварийного жилья на 2026-30 годы
09:50
В Петербурге экологи за неделю собрали почти 18 тонн опасных отходов
09:47
Петербург планирует выкупить в государственную собственность 80 социальных объектов
09:29
В Петербурге полицейские нагрянули с проверкой к крупному ретейлеру
09:24
В Петербурге пьяный мужчина гапугал соседей игрушечным оружием
16:54
В Мариинском дворце состоялось награждение юных петербургских спортсменок
16:08
В Ленобласти двух мужчин за создание нарколаборатории по синтезу метадона
16:02
В Сосновом Бору задержали гражданина, совершившего противоправные действия в отношении несовершеннолетней
13:16
В Петербурге согласован облик Храма святых благоверных князей Бориса и Глеба на Синопской набережной
13:13
Беглов поздравил с 35-летием Всемирный клуб петербуржцев
13:07
В Петропавловском соборе отслужили панихиду по Петру Первому
13:04
В Ленобласти стартовали первые зимние игры Александра Невского
09:40
В Петербурге задержали подозреваемых в обмане пенсионерки из поселка Молодцово
09:31
В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пенсионерку с Бухарестской улицы
09:27
Во Фрунзенском районе задержали подозреваемого в грабеже
09:22
На трассе «Скандинавия» грузовик насмерть сбил водителя легковушки, который подкачиал колесо
13:51
На Васильевском острове задержали курьера телефонных мошенников
13:46
В Петербурге мужчина в пункте выдачи заказов выстрелил из аэрозольного устройства
13:42
В центре Петербурга задержали подозреваемого в сбыте наркотиков
13:39
В Петербурге пожилая женщина по указаниям мошенников ограбила пенсионерку
В Петербурге полицейские нагрянули с проверкой к крупному ретейлеру

В Петербурге полицейские нагрянули с проверкой к крупному ретейлеру

ГУ МВД
Сотня полицейских пришла с очередной проверкой к крупному ретейлеру

В этот раз основным объектом проверки стал логистический центр на Московском шоссе, а также пару сетевых супермаркетов. В операции задействовали разные службы полиции ГУ МВД — примерно сто работников в общей сложности, но ведущую роль выполнило Управление по миграционным вопросам. Задача — выявление нелегально трудоустроенных мигрантов.

Полицейские детально обследовали склады, изучили удостоверения сотрудников и сопоставили сведения о приезших с базами данных. Особое внимание обратили на водителей грузовиков, прибывавших за товаром: инспекторы ГИБДД осмотрели около 70 машин. В результате оформили 10 протоколов об административных правонарушениях ПДД, включая вождение без водительского удостоверения, отсутствие пристёгнутых ремней и иные нарушения.

Кроме логистического центра, стражи порядка заглянули в два магазина торговой сети — по адресу Пулковское шоссе, 111 и ул. Савушкина, 116. Там проверили бумаги носильщиков, продавцов в залах и сторожей. Торговля при этом не прерывалась.

За время акции освидетельствовали почти 300 индивидов, включая 104 иностранных подданных. Итог — 25 протоколов за несоблюдение миграционных норм. У восьми нелегалов отозвали разрешения на работу, и их ожидает депортация.

Такие проверки в Санкт-Петербурге полиция устраивает на постоянной основе, чтобы поддерживать порядок в городе.

