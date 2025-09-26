В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Художников

17 сентября 2025 года около 15 часов 30 минут в полицию Выборгского района Санкт-Петербурга обратилась 81-летняя женщина, проживающая в доме 26 на проспекте Художников. Пенсионерка сообщила, что 11 сентября к ней по телефону обратился неизвестный, который заявил о необходимости снять деньги с ее счетов и передать их курьеру с целью "декларирования".

Доверчивая пенсионерка, поддавшись уговорам, передала курьеру 4 000 000 рублей.

В связи с данным инцидентом было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся мошенничества.

23 сентября 2025 года в 12:45, в результате оперативно-розыскных мероприятий, полицейские задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Это произошло возле дома 9 на улице Ломоносова. Задержанным оказался 23-летний местный житель без постоянного места работы.

Напоминаем, что подозреваемый был задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения виновных к ответственности.