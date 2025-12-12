ента новостей

13:23
В двух районах Петербурга планируются ограничения движения транспорта
13:15
День Конституции Российской Федерации
12:05
В Колпино задержали «дропа» мошенников, обманувших двух пенсионерок
12:03
В центре Петербурга подростки стреляли из сигнального пистолета в сторону петербуржца
11:59
На Коломенской улице двое мужчин жестоко избили петербуржца
11:55
В Петербурге поймали студента "дропа", участника обмана пенсионерки с улицы Бабушкина
11:52
В Ленобласти грузовик насмерть сбил пожилого мужчину
09:25
Полицейские провели масштабный рейд по стройкам во Всеволожском районе
16:33
На автодроме «Игора драйв» ветераны СВО получили машины для занятий адаптивным картингом
16:29
В Петербурге открылась выставка лучших дипломных работ выпускников академии им. Штиглица
16:26
В Госдуме поддержали расширение льгот для производителей электроники
16:20
В Ленобласти сотрудники ГАИ задержали распространителя синтетических наркотиков 
16:13
В Светогорске иномарка съехала в кювет. Водитель погиб
16:09
В деревне Порошкино пешеход погиб под колесами грузовика
15:12
В Петербурге задержали посетителя гипермаркета, разпылившего газ в оппонента
15:05
В Приморском районе пьяный мужчина кидал питарды из окна квартиры
14:41
В центре Петербурга задержали девушку за уличный грабеж на Исполкомской улице
14:38
В Петербурге задержали "дропа" из Парголово, за обман пенсионера с улицы Лени Голикова
14:18
В Приморском районе молодой человек с ножом напал на подростка
13:58
В центре Петербурга полицейские провели рейд по пресечению фактов продажи алкоголя несовершеннолетним
19:48
В Петербурге на Правобережном рынке произошел мощный пожар площадью 1500 кв. метров
15:39
В Петербурге стартовал XV Международный форум «Арктика: настоящее и будущее»
15:33
Беглов подписал постановление о запрете привлечения мигрантов к работе таксистами и курьерами
13:04
В Петербурге и Ленобласти задержаны предполагаемые производители и сбытчица смертельного суррогата
11:17
В Ленобалсти иномарка насмерть сбила женщину на автодороге «Луга-Медведь»
11:14
На Московском проспекте юноша на "Жигулях" насмерть сбил велосипедиста
11:09
В Сестрорецке задержали "дропа-гастролера" из Екатеринбурга, помогавшего мошенникам обманывать пенсионеров
10:57
В Петербурге сотрудники ГАИ остановили иномарку с пьяными пассажирами и крупной партией наркотиков
10:43
В Петербурге задержали двух подозреваемых в конфликте со стрельбой на Ленской улице
10:40
В Петербурге задержали юношу стрелявшего в вагоне метро
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Колпино задержали «дропа» мошенников, обманувших двух пенсионерок

В Колпино задержали «дропа» мошенников, обманувших двух пенсионерок

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские задержали «дропа» мошенников, обманувших двух пенсионерок из Колпино

В Колпино задержан подозреваемый в мошенничестве, в результате которого две пожилые женщины лишились крупных сумм денег. По фактам преступлений возбуждены уголовные дела по статье 159, часть 4 УК РФ.

11 декабря возле дома номер 77 по Октябрьской улице сотрудники уголовного розыска задержали 41-летнего неработающего жителя Москвы, подозреваемого в совершении этих преступлений. Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и помещен в ИВС.

Ранее, 9 декабря в 23:00, в полицию обратилась 86-летняя пенсионерка, проживающая в доме 18 на Заводском проспекте, сообщив о передаче курьеру 595 000 рублей под предлогом декларирования денежных средств. Аналогичное заявление поступило 10 декабря в 10:55 от 88-летней жительницы дома номер 9 по Понтонной улице, которая отдала курьеру 1 970 000 рублей по той же схеме.

Все по теме: Колпинский район, мошенничество, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

2-12-2022, 13:10
В Петербурге задержали телефонного мошенника, обманувшего пенсионерок
15-04-2025, 12:18
В Петербурге поймали курьера - иностранца, подозреваемого в обмане двух пенсионерок
20-09-2022, 10:30
В Петербурге задержали 18-летнего парня за два эпизода мошенничества в отношении пенсионерок
25-10-2025, 13:53
В Колпино поймали "дропа"из Сибири, подозреваемого в обмане пенсионерок
4-04-2025, 11:08
Полицейские задержали 19-летнего курьера мошенников
25-10-2024, 10:41
В Колпино поймали мигранта, обманувшего двух пенсионерок в Петродворцовом и Калининском районах

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:52
В Ленобласти грузовик насмерть сбил пожилого мужчину
Вчера, 16:13
В Светогорске иномарка съехала в кювет. Водитель погиб
Вчера, 16:09
В деревне Порошкино пешеход погиб под колесами грузовика
10-12-2025, 11:17
В Ленобалсти иномарка насмерть сбила женщину на автодороге «Луга-Медведь»
Наверх