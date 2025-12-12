В Колпино задержали «дропа» мошенников, обманувших двух пенсионерок

В Колпино задержан подозреваемый в мошенничестве, в результате которого две пожилые женщины лишились крупных сумм денег. По фактам преступлений возбуждены уголовные дела по статье 159, часть 4 УК РФ.

11 декабря возле дома номер 77 по Октябрьской улице сотрудники уголовного розыска задержали 41-летнего неработающего жителя Москвы, подозреваемого в совершении этих преступлений. Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и помещен в ИВС.

Ранее, 9 декабря в 23:00, в полицию обратилась 86-летняя пенсионерка, проживающая в доме 18 на Заводском проспекте, сообщив о передаче курьеру 595 000 рублей под предлогом декларирования денежных средств. Аналогичное заявление поступило 10 декабря в 10:55 от 88-летней жительницы дома номер 9 по Понтонной улице, которая отдала курьеру 1 970 000 рублей по той же схеме.