В Петербурге поймали студента "дропа", участника обмана пенсионерки с улицы Бабушкина

В Невском районе Санкт-Петербурга 11 декабря сотрудники уголовного розыска задержали 18-летнего студента первого курса одного из городских университетов по подозрению в мошенничестве. Задержание произошло у дома №45 по улице Крупской.

Поводом для задержания стало обращение 4 декабря в полицию 72-летней пенсионерки, проживающей в доме №90 по улице Бабушкина. Женщина сообщила, что стала жертвой обмана. Неизвестные лица, в ходе телефонного разговора, под предлогом необходимости декларирования финансов и обеспечения безопасности ее жилья, убедили ее в необходимости продать личную квартиру, расположенную в доме №36 по Дальневосточному проспекту, за 5 150 000 рублей.

После продажи недвижимости пенсионерка встретилась с курьером и передала ему 5 000 000 рублей, полученных от сделки. В связи с произошедшим, полиция Невского района возбудила уголовное дело по статье 159, часть 4 УК РФ (мошенничество). Подозреваемый был задержан на основании статьи 91 УПК РФ.