В Петербурге задержали подозреваемого в вымогательстве у 90-летней женщины

В Выборгском районе Санкт-Петербурга, 5 декабря, в правоохранительные органы обратилась 90-летняя пенсионерка, проживающая в доме №27 по улице Орбели, заявив о совершении в отношении неё противоправных действий.

По словам потерпевшей, в период с 3 по 5 декабря ей поступали звонки на мобильный телефон от неизвестного, который, спекулируя возможностью избежать уголовного преследования для её сына, вынудил её передать определённую сумму денег.

Предварительное расследование показало, что 5 декабря около 17:30 в своей квартире пожилая женщина передала незнакомцу 100 тысяч рублей. Следствие установило, что деньги были получены посредством вымогательства, злоумышленник угрожал распространением компрометирующих сведений о сыне потерпевшей.

В результате оперативных мероприятий, 15 декабря в 20:50, возле дома №14 корпус 1 на Тихорецком проспекте, сотрудниками уголовного розыска был задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Задержанным оказался 37-летний безработный, проживающий в Красносельском районе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 163 УК РФ (вымогательство). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.