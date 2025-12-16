ента новостей

23:31
В Красносельском районе иномарка сбила двоих пешеходов
22:56
СКА одержал победу над «Шанхайскими Драконами»
15:45
В Петербурге обсудили создание ЕКП для студентов
14:11
Открытие Художественного проекта «Служение лошади человеку»
14:04
В Петербурге наградили почетных доноров России
13:57
На улице Партизана Германа мужчина, угрожая разбитой бутылкой отобрал куртку у подростка
13:42
В Петербурге задержан подозреваемый в серии краж у пожилых жителей Ленобласти
13:38
В Петербурге двое мужчин по заданию из мессенджера устроили пожар в доме на Гражданском проспекте
13:34
В Колпино задержали подозреваемых в нападении на подростка
13:01
В Петербурге задержали 17-летнего «дропа» мошенников, обманувших пенсионера со Светлановского проспекта
12:56
В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на Софийской улице
12:50
В Петербурге задержали 17*летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Руднева
12:20
В Ленобласти перед судом предстанет бывший начальник отдела ГАИ
10:17
Мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников"
10:07
В Петербурге бывший дом Общества распространения религиозно-нравственного просвещения признали региональным памятником
12:46
В Петербурге завершились международные соревнования «Чирмания – Питер»
11:54
В Петербурге школьник напал с ножом на учителя и пытался совершить суицид
10:04
В Петергофе задержаны трое вымогателей, требовавших крупную сумму от имени силовых структур
09:32
В Петербурге задержали троих жителей Оренбурга за драку возле бара на улице Подвойского
09:26
В петербурге поймали подозреваемого в грабеже в метро на станции "Ладожская" 
09:23
Появились новые подробности по поводу стрельбы на пляже Бонди в Австралии
14:49
На Полюстровском проспекте водитель иномарки погиб после наезда на фонарный столб
14:39
В массовом ДТП на Октябрьской набережной пост радали два человека
14:36
В Ленобласти мусоровоз насмерть сбил велосипедиста
14:29
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге хозпостройки в Орехово
14:26
В Шушарах под колесами грузовика погибла 70-летняя женщина
14:24
В Петербурге задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин на Московском проспекте
16:26
Балет-феерия «Бал сказок» в БКЗ
16:10
Выставка американского фотографа Стивена Уилкса «День и ночь»
13:23
В двух районах Петербурга планируются ограничения движения транспорта
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан подозреваемый в серии краж у пожилых жителей Ленобласти

В Петербурге задержан подозреваемый в серии краж у пожилых жителей Ленобласти

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
На Московском вокзале полицейские задержали подозреваемого в серии краж у пенсионеров из Ленинградской области

В Санкт-Петербурге, 14 декабря, на Московском вокзале оперативники уголовного розыска задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в совершении серии краж у пенсионеров Ленинградской области.

Предварительное расследование показало, что 30 ноября злоумышленник, представившись работником ЖКХ, обманом проник в жилище пожилой женщины в Токсово и украл у нее более 300 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 3, пункт «в» УК РФ (кража).

В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что задержанный причастен еще к одному преступлению. В ноябре 2025 года, прикинувшись сотрудником службы доставки пенсии, он проник в квартиру пожилой женщины в Мурино и похитил её сбережения. По этому эпизоду также возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 2, пункт «в» УК РФ.

При задержании у подозреваемого были обнаружены часть украденных денежных средств и мобильный телефон. В соответствии со статьей 91 УПК РФ, он помещен в изолятор временного содержания.

В настоящее время полиция проводит дальнейшие оперативные действия для выявления возможных других эпизодов преступной деятельности задержанного и проверяет его на причастность к аналогичным преступлениям.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, кража, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

19-02-2021, 12:14
В Ленобласти задержан подозреваемый в разбое и серии краж из домов в Петродворцовом районе
10-11-2025, 11:30
В Петербурге задержали рецидивиста за грабеж на проспекте Луначарского
24-01-2024, 12:14
В Петербурге задержан «форточник», обокравший квартиру на улице Ленина
17-07-2025, 11:46
В Ленобласти задержали подозреваемого в серии краж из домов и гаражей
5-12-2025, 12:42
В Ленобласти задержан подозреваемый в грабеже в поселке Советский 
16-01-2023, 12:17
В Петербурге задержали карманника-рецидивиста

Происшествия на дорогах

Сегодня, 23:31
В Красносельском районе иномарка сбила двоих пешеходов
13-12-2025, 14:49
На Полюстровском проспекте водитель иномарки погиб после наезда на фонарный столб
13-12-2025, 14:39
В массовом ДТП на Октябрьской набережной пост радали два человека
13-12-2025, 14:36
В Ленобласти мусоровоз насмерть сбил велосипедиста
Наверх