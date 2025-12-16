В Петербурге задержан подозреваемый в серии краж у пожилых жителей Ленобласти

В Санкт-Петербурге, 14 декабря, на Московском вокзале оперативники уголовного розыска задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в совершении серии краж у пенсионеров Ленинградской области.

Предварительное расследование показало, что 30 ноября злоумышленник, представившись работником ЖКХ, обманом проник в жилище пожилой женщины в Токсово и украл у нее более 300 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 3, пункт «в» УК РФ (кража).

В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что задержанный причастен еще к одному преступлению. В ноябре 2025 года, прикинувшись сотрудником службы доставки пенсии, он проник в квартиру пожилой женщины в Мурино и похитил её сбережения. По этому эпизоду также возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 2, пункт «в» УК РФ.

При задержании у подозреваемого были обнаружены часть украденных денежных средств и мобильный телефон. В соответствии со статьей 91 УПК РФ, он помещен в изолятор временного содержания.

В настоящее время полиция проводит дальнейшие оперативные действия для выявления возможных других эпизодов преступной деятельности задержанного и проверяет его на причастность к аналогичным преступлениям.