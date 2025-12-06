ента новостей

14:44
В Красносельском районе задержали доморощенного наркоагронома
14:41
В Московском районе задержали мигранта-наркозакладчика
14:36
На автодороге «Парголово-Огоньки» в ДТП пострадали двое детей
14:34
На Ланском шоссе мужчина на внедорожнике насмерть сбил 27-летнего пешехода
14:31
На улице Профессора Качалова иномарка сбила 16-летнего подростка
14:28
В Петербурге задержали 18-летнего «помошника» мошенников, обманувших пенсионера 18-летнего
14:24
В Невском районе задержали налетчика на табачную лавку в переулке Матюшенко
14:20
На улице Нахимова задержали семерых подростков за вызывающее поведение
20:20
Концерт-реконструкция «Шедевры Италии: от барокко до наших дней»
20:07
В Петербурге состоялась церемония награждения лауреатов XXX премии «Золотой Пеликан»
16:54
В Петербурге спустили на воду морской тральщик «Дмитрий Лысов»
13:04
В Комитете по транспорту подвели итоги работы Молодёжного совета транспортного блока
13:00
В Гатчине вводят в эксплуатацию новый лабораторно-производственный корпус нанотехнологического центра
12:55
В Госдуме поддержали усиление защиты Рунета от VPN-рисков
12:51
В Петербурге задержан подозреваемый в финансировании экстремистов
12:46
В Сосновом Бору мужчина на иномарке сбил двух женщин
12:42
В Ленобласти задержан подозреваемый в грабеже в поселке Советский 
12:39
В Петербурге задержали авто с налетчиками на магазин на улице Маршала Захарова
12:30
В Белоострове ликвидирована нарколаборатория по производству «синтетики»
21:20
На Бухарестской улице тномарка сбила 42-летнего пешехода
21:01
В Петербурге с 4 декабря запрещен выход на лёд
20:57
В Ротонде Мариинского дворца прошел торжественный приём в честь Дня Героев Отечества
20:54
В Петербурге стартовал 25 Международный турнир по мини-футболу для воспитанников детских домов
20:33
В Петербурге подвели итоги региональной «Вахты Памяти-2025»
13:35
В Петербурге обезвредили группу автоугонщиков
10:50
В Ленобласти задержали жительницу Новгородской области, обокравшую пенсионерку из Вырицы
10:43
В Петербурге задержан подозреваемый в неправомерном завладении автомобилем на улице Типанова
10:31
В Петербурге задержали неадеквата, размахившего ножом в магазине на Светлановском проспекте
19:25
В Петербурге откроется музей Маэстро Юрия Хатуевича Темирканова
19:18
В Особняке Брюллова открывается выставка художников из Москвы
Все новости
В Петербурге задержали 18-летнего «помошника» мошенников, обманувших пенсионера 18-летнего

В Петербурге задержали 18-летнего «помошника» мошенников, обманувших пенсионера 18-летнего

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские задержали 18-летнего жителя Владимирской области, «помогавший» мошенникам обмануть пожилого петербуржца с улицы Черняховского 

Преступление произошло с 24 по 26 ноября, когда 79-летнему пенсионеру, проживающему на улице Черняховского, позвонили злоумышленники. Представляясь работниками различных организаций, они убедили его в необходимости сохранения сбережений.

Пострадавший, поверив обманщикам, через курьера отдал им 480 410 рублей.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 159 УК РФ). 

В результате оперативной работы, проведенной полицией на 5-й Красноармейской улице, был задержан 18-летний уроженец Владимирской области, подозреваемый в совершении данного преступления.

Процессуальное задержание подозреваемого осуществлено в соответствии со статьей 91 УПК РФ. В настоящее время ведется следствие для установления всех обстоятельств произошедшего и возможных соучастников.

