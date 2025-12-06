В Петербурге задержали 18-летнего «помошника» мошенников, обманувших пенсионера 18-летнего

Преступление произошло с 24 по 26 ноября, когда 79-летнему пенсионеру, проживающему на улице Черняховского, позвонили злоумышленники. Представляясь работниками различных организаций, они убедили его в необходимости сохранения сбережений.

Пострадавший, поверив обманщикам, через курьера отдал им 480 410 рублей.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

В результате оперативной работы, проведенной полицией на 5-й Красноармейской улице, был задержан 18-летний уроженец Владимирской области, подозреваемый в совершении данного преступления.

Процессуальное задержание подозреваемого осуществлено в соответствии со статьей 91 УПК РФ. В настоящее время ведется следствие для установления всех обстоятельств произошедшего и возможных соучастников.