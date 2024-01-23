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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемых в похищении человека

В Петербурге задержали подозреваемых в похищении человека

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Опубликовал: Anton78
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Петербургские полицейские в кратчайшие сроки задержали подозреваемых в похищении человека

Поздним вечером минувшего воскресенья, 21 января 2024 года около 23 часов 10 минут в дежурную часть ГУ МВД России поступила информация о похищении 25-летнего неработающего гражданина одного из государств ближнего зарубежья.
Звонивший представился братом похищенного и сообщил, что возле дома 55 по улице Ленсовета его родственника сильно избили несколько мужчин, после чего насильно затолкали его в багажник автомашины «Хендай Элантра».
Часть нападавших уехала с места происшествия на этом же автомобиле, еще один скрылся на автомобиле «Киа Рио».
В считанные минуты был введён план "Перехват", на поиск и задержание автомобилей ориентировали все наружные наряды.
«Хендай Элантра» полицейскими был обнаружен и задержан около 00 часов 55 минут возле дома 48 по проспекту Тельмана.
Пострадавшего, находящегося в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой и травмой живота, повреждением внутренних органов, полицейские извлекли из багажника и передали подоспевшей бригаде скорой медицинской помощи.
Он госпитализирован.
За рулем иномарки находился 24-летний неработающий гражданин одного из среднеазиатских государств, в салоне автомобиля - еще двое его соотечественников, 22 лет и 31 года.
Все они задержаны и доставлены в отдел полиции.
Вторую иномарку под управлением 24-летнего соотечественника похитителей, полицейские задержали в 01:00 у дома 48 по Дальневосточному проспекту.
Мужчину также задержали и доставили в отдел полиции.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека).
Автомобили фигурантов помещены на спецстоянку.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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