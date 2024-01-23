В Петербурге задержали подозреваемых в похищении человека

Поздним вечером минувшего воскресенья, 21 января 2024 года около 23 часов 10 минут в дежурную часть ГУ МВД России поступила информация о похищении 25-летнего неработающего гражданина одного из государств ближнего зарубежья.

Звонивший представился братом похищенного и сообщил, что возле дома 55 по улице Ленсовета его родственника сильно избили несколько мужчин, после чего насильно затолкали его в багажник автомашины «Хендай Элантра».

Часть нападавших уехала с места происшествия на этом же автомобиле, еще один скрылся на автомобиле «Киа Рио».

В считанные минуты был введён план "Перехват", на поиск и задержание автомобилей ориентировали все наружные наряды.

«Хендай Элантра» полицейскими был обнаружен и задержан около 00 часов 55 минут возле дома 48 по проспекту Тельмана.

Пострадавшего, находящегося в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой и травмой живота, повреждением внутренних органов, полицейские извлекли из багажника и передали подоспевшей бригаде скорой медицинской помощи.

Он госпитализирован.

За рулем иномарки находился 24-летний неработающий гражданин одного из среднеазиатских государств, в салоне автомобиля - еще двое его соотечественников, 22 лет и 31 года.

Все они задержаны и доставлены в отдел полиции.

Вторую иномарку под управлением 24-летнего соотечественника похитителей, полицейские задержали в 01:00 у дома 48 по Дальневосточному проспекту.

Мужчину также задержали и доставили в отдел полиции.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека).

Автомобили фигурантов помещены на спецстоянку.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.