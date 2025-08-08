ента новостей

11:59
Выставка «Страна тигра»
11:47
На автостоянке на улице Крыленко мужчину обстреляли из пневматики
11:44
В Петербурге председатель управляющей компании в конфликте с жильцами применил сигнальный пистолет и газовый баллончик
11:25
На развязке КАД с Софийской улицей на полтора месяца перекроют две полосы движения
11:06
В Петербурге на Гребном канале состоялся чемпионат города по гребному спорту
10:28
В Петербурге задержан хулиган, применившего газовый баллончик в рейсовом автобусе
10:27
В Петербурге выросла плата за проезд в городском транспорте
10:24
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в краже, грабеже и вымогательстве
10:21
В центре Петербурга конфликт из-за выгула собак закончился стрельбой из «травмата»
10:13
В Петербурге кинокомпании получат субсидии на съемки фильмов
09:56
По факту ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело
09:53
Петербург расширяет сеть уличных урн
09:45
Петербургские застройщики готовятся к сокращению штата из-за падения продаж
22:54
На трассе «Кола» в ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика пострадали пять человек
22:53
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков в 4-м туре «Qounaev Cup – 2025» в Алматы победил Артура Давтяна и догнал в турнирной таблице Алексея Гребнева
22:13
Российский теннисист Карен Хачанов одолел фаворита турнира в Торонто Александра Зверева и сыграет в финале с Беном Шелтоном
13:15
В Петербурге изменится режим работы вестибюля станции метро «Василеостровская»
11:24
В Петербурге задержан 16-летний "дроп", забравший деньги у пенсионерки с проспекта Луначарского
11:20
В Петербурге оперативно поймали 18-летнего курьера мошеннилов
11:15
На Полюстровском проспекте иномарка сбила мужчину
10:59
В Петербурге поймали курьера мошенников, забравшего деньги у пенсионера из Шушар
10:55
В Мурино конфликт из-за парковки закончился применением перцового баллончика
10:24
Врач с пациентом подрались в травмпункте на Камышовой улице
10:15
В Петербурге задержан студент из Конго по подозрению в мошенничестве
09:31
В Красном Селе каршеринг насмерть сбил женщину на остановке
09:27
В Китае появился новый опасный вирус
09:06
Петербуржцам предрекают зарплату в 156 тысяч
08:55
В Петербурге бизнес увядает: закрытий больше, чем открытий
08:42
Петербург в авангарде: город объявляет войну ожирению
23:28
Четвёртая попытка Виталия Кравцова покорить НХЛ: экс-форвард челябинского «Трактора» подписал контракт с «Ванкувер Кэнакс»
В центре Петербурга конфликт из-за выгула собак закончился стрельбой из «травмата»

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Центрального района оперативно задержали стрелявшего из «травмата» в ходе конфликта о выгуле собак

Вечером 7 августа, около 20 часов, в дежурную часть полиции Центрального района Петербурга поступила информация об инциденте со стрельбой, произошедшем возле дома номер 22 на 9-й Советской улице.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили мужчину, 36 лет, зарегистрированного по данному адресу, с огнестрельным ранением нижней конечности.

Предварительно установлено, что между пострадавшим и неизвестным произошла словесная перепалка, причиной которой стал выгул домашних животных. В ходе конфликта неустановленное лицо произвело два выстрела из оружия, предназначенного для нанесения нелетальных травм, в ноги потерпевшего, после чего покинуло место преступления. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

В течение пяти минут после инцидента, сотрудники полиции задержали предполагаемого виновника, 40-летнего местного жителя, на Мытнинской улице. Он был доставлен в отделение полиции для проведения следственных мероприятий. В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Оружие, из которого были произведены выстрелы, изъято. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

