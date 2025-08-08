В центре Петербурга конфликт из-за выгула собак закончился стрельбой из «травмата»

Вечером 7 августа, около 20 часов, в дежурную часть полиции Центрального района Петербурга поступила информация об инциденте со стрельбой, произошедшем возле дома номер 22 на 9-й Советской улице.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили мужчину, 36 лет, зарегистрированного по данному адресу, с огнестрельным ранением нижней конечности.

Предварительно установлено, что между пострадавшим и неизвестным произошла словесная перепалка, причиной которой стал выгул домашних животных. В ходе конфликта неустановленное лицо произвело два выстрела из оружия, предназначенного для нанесения нелетальных травм, в ноги потерпевшего, после чего покинуло место преступления. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

В течение пяти минут после инцидента, сотрудники полиции задержали предполагаемого виновника, 40-летнего местного жителя, на Мытнинской улице. Он был доставлен в отделение полиции для проведения следственных мероприятий. В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Оружие, из которого были произведены выстрелы, изъято. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.