В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на Софийской улице

Вечером 14 декабря, в 23:25, в органы правопорядка Фрунзенского района Петербурга поступил вызов из-за возгорания автомобиля у дома номер 46, корпус 1, на Софийской улице.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов выяснили, что приблизительно в 23:20 того же дня был осуществлен преднамеренный поджог автомобиля марки «Мерседес Бенц». Транспортное средство полностью уничтожено огнем.

На следующий день, 15 декабря, в отдел полиции Фрунзенского района обратилась 66-летняя женщина, мать владелицы сгоревшего автомобиля, с официальным заявлением о произошедшем.

Нанесенный материальный ущерб оценен в 5 миллионов 500 тысяч рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

Утром 15 декабря, в 08:10, в результате оперативно-розыскных действий был задержан 53-летний безработный житель Калининского района, подозреваемый в совершении данного преступления. Установлено, что в ночь на 15 декабря он совершил поджог, облив горючей жидкостью моторный отсек автомобиля.

Предварительно установлено, что мотивом для совершения преступления послужил дорожный конфликт, произошедший месяцем ранее на Ивановской улице между задержанным и водителем «Мерседес Бенц», который, по словам подозреваемого, совершил опасный маневр и оскорбил его.

Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и помещен в изолятор временного содержания.