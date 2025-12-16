ента новостей

23:31
В Красносельском районе иномарка сбила двоих пешеходов
22:56
СКА одержал победу над «Шанхайскими Драконами»
15:45
В Петербурге обсудили создание ЕКП для студентов
14:11
Открытие Художественного проекта «Служение лошади человеку»
14:04
В Петербурге наградили почетных доноров России
13:57
На улице Партизана Германа мужчина, угрожая разбитой бутылкой отобрал куртку у подростка
13:42
В Петербурге задержан подозреваемый в серии краж у пожилых жителей Ленобласти
13:38
В Петербурге двое мужчин по заданию из мессенджера устроили пожар в доме на Гражданском проспекте
13:34
В Колпино задержали подозреваемых в нападении на подростка
13:01
В Петербурге задержали 17-летнего «дропа» мошенников, обманувших пенсионера со Светлановского проспекта
12:56
В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на Софийской улице
12:50
В Петербурге задержали 17*летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Руднева
12:20
В Ленобласти перед судом предстанет бывший начальник отдела ГАИ
10:17
Мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников"
10:07
В Петербурге бывший дом Общества распространения религиозно-нравственного просвещения признали региональным памятником
12:46
В Петербурге завершились международные соревнования «Чирмания – Питер»
11:54
В Петербурге школьник напал с ножом на учителя и пытался совершить суицид
10:04
В Петергофе задержаны трое вымогателей, требовавших крупную сумму от имени силовых структур
09:32
В Петербурге задержали троих жителей Оренбурга за драку возле бара на улице Подвойского
09:26
В петербурге поймали подозреваемого в грабеже в метро на станции "Ладожская" 
09:23
Появились новые подробности по поводу стрельбы на пляже Бонди в Австралии
14:49
На Полюстровском проспекте водитель иномарки погиб после наезда на фонарный столб
14:39
В массовом ДТП на Октябрьской набережной пост радали два человека
14:36
В Ленобласти мусоровоз насмерть сбил велосипедиста
14:29
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге хозпостройки в Орехово
14:26
В Шушарах под колесами грузовика погибла 70-летняя женщина
14:24
В Петербурге задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин на Московском проспекте
16:26
Балет-феерия «Бал сказок» в БКЗ
16:10
Выставка американского фотографа Стивена Уилкса «День и ночь»
13:23
В двух районах Петербурга планируются ограничения движения транспорта
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на Софийской улице

В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на Софийской улице

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские Фрунзенского района задержали подозреваемого в поджоге автомобиля на Софийской улице

Вечером 14 декабря, в 23:25, в органы правопорядка Фрунзенского района Петербурга поступил вызов из-за возгорания автомобиля у дома номер 46, корпус 1, на Софийской улице.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов выяснили, что приблизительно в 23:20 того же дня был осуществлен преднамеренный поджог автомобиля марки «Мерседес Бенц». Транспортное средство полностью уничтожено огнем.

На следующий день, 15 декабря, в отдел полиции Фрунзенского района обратилась 66-летняя женщина, мать владелицы сгоревшего автомобиля, с официальным заявлением о произошедшем.

Нанесенный материальный ущерб оценен в 5 миллионов 500 тысяч рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

Утром 15 декабря, в 08:10, в результате оперативно-розыскных действий был задержан 53-летний безработный житель Калининского района, подозреваемый в совершении данного преступления. Установлено, что в ночь на 15 декабря он совершил поджог, облив горючей жидкостью моторный отсек автомобиля.

Предварительно установлено, что мотивом для совершения преступления послужил дорожный конфликт, произошедший месяцем ранее на Ивановской улице между задержанным и водителем «Мерседес Бенц», который, по словам подозреваемого, совершил опасный маневр и оскорбил его.

Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и помещен в изолятор временного содержания.

Все по теме: Фрунзенский район, поджог
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

4-06-2025, 14:42
В Ленобласти в садоводстве «Красногорское» задержан подозреваемый в поджоге автомобиля
10-09-2025, 17:26
В Колпино поймали поджигателя автомобиля на улице Металлургов
29-10-2025, 11:50
В Сясьстрое задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
21-11-2023, 14:30
В Петербурге задержали подозреваемого в краже автомобиля «Мерседес Бенц GLE 350»
13-11-2025, 13:06
В Парголово задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
19-09-2025, 14:37
В Петербурге задержали подозреваемого в хищении автомобиля с улицы Пионерстроя

Происшествия на дорогах

Сегодня, 23:31
В Красносельском районе иномарка сбила двоих пешеходов
13-12-2025, 14:49
На Полюстровском проспекте водитель иномарки погиб после наезда на фонарный столб
13-12-2025, 14:39
В массовом ДТП на Октябрьской набережной пост радали два человека
13-12-2025, 14:36
В Ленобласти мусоровоз насмерть сбил велосипедиста
Наверх