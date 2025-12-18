ента новостей

14:32
При поддержке депутатов ЗакC отправлена партия гуманитарного груза на СВО из Курортного района
13:21
В Ленобласти поймали подозреваемого в краже у квартирной хозяйки
13:03
В Ленобласти поймали подозреваемую в обмане пенсионерки с проспекта Солидарности
12:57
В поселке Усть - Ижора 66-летний мужчина жестоко избил 74-летнего оппонента
12:13
Концерт «Ауэр-квартета» и арфа «Волшебные струны»
11:36
В Петербурге задержан "дроп", забравший деньги у пенсионера с Гаванской улицы 
11:25
В Петербурге задержали стрелявшего из «пневматики» на детской площадке на улице Шевченко
14:57
В Петербурге подросток поджег дверь коммунальной квартиры
14:52
В Петербурге в трех районах планируются органичения дорожного движения
14:48
В Петербурге стартовала Новогодняя почта «Лахта в арт-фокусе»
14:20
В Петербурге наградили благотворителей, поддерживающих бойцов СВО
14:17
В Петербурге наградили лауреатов театральной премии
12:37
В Тихвине «Рено-Дастер» сбил 16-летнюю девушку
12:26
В Ленобласти с поличным поймали 15-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Соснового Бора
12:18
В Петербурге мигрант жестоко избил подругу из-за ревности
12:13
В Петербурге задержали соучастницу мошенников, обманувших пенсионерку с Бестужевской улицы
12:04
В Петербурге задержали подозреваемую в разгроме автобуса
11:53
В Петербурге задержали 17-летнего жителя Алтая, подозреваемого в обмане пенсионерки
11:46
В Петербурге задержали подозреваемого в вымогательстве у 90-летней женщины
11:34
В Петербурга задержали пьяного мужчину за дебош в магазине Дальневосточном проспекте
23:31
В Красносельском районе иномарка сбила двоих пешеходов
22:56
СКА одержал победу над «Шанхайскими Драконами»
15:45
В Петербурге обсудили создание ЕКП для студентов
14:11
Открытие Художественного проекта «Служение лошади человеку»
14:04
В Петербурге наградили почетных доноров России
13:57
На улице Партизана Германа мужчина, угрожая разбитой бутылкой отобрал куртку у подростка
13:42
В Петербурге задержан подозреваемый в серии краж у пожилых жителей Ленобласти
13:38
В Петербурге двое мужчин по заданию из мессенджера устроили пожар в доме на Гражданском проспекте
13:34
В Колпино задержали подозреваемых в нападении на подростка
13:01
В Петербурге задержали 17-летнего «дропа» мошенников, обманувших пенсионера со Светлановского проспекта
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти поймали подозреваемого в краже у квартирной хозяйки

В Ленобласти поймали подозреваемого в краже у квартирной хозяйки

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Выборгского района Ленобласти задержали подозреваемого в краже у квартирной хозяйки

В Выборгском районе Ленинградской области 10 сентября 2025 года около 17 часов 20 минут в правоохранительные органы обратилась 87-летняя жительница города Выборга. Она заявила о краже, совершенной в период с июля по август.

По словам пенсионерки, мужчина, который на протяжении 15 лет арендовал у нее квартиру по адресу: Выборг, Пограничная улица, дом 4, съехал, прихватив с собой 60 000 рублей и драгоценности на сумму 372 800 рублей. Общий ущерб оценен в 432 800 рублей.

По факту произошедшего было инициировано уголовное дело по статье 158 часть 3 УК РФ (кража).

В результате оперативных мероприятий, 16 декабря 2025 года в 17:00, сотрудниками уголовного розыска в аэропорту «Пулково» был задержан 51-летний мужчина, бывший арендатор указанной квартиры. Его подозревают в совершении данного преступления. Задержание произведено на основании статьи 91 УПК РФ.

Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО, кража
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

13-09-2023, 11:19
В Гатчине задержали подозреваемую в квартирной краже
25-09-2025, 14:36
В Ленобласти поймали подозреваемого в краже мотоцикла
30-06-2023, 11:18
В Петербурге задержали задержали подозреваемого в квартирной краже
2-03-2023, 14:13
В Красногвардейском районе задержали квартирного вора
14-02-2025, 15:12
В Ленобласти педагога культурно-досугового центра подозревают в квартирной краже
25-09-2024, 11:39
В Калининском районе поймали подозреваемого в краже кошелька у пенсионерки

Происшествия на дорогах

Вчера, 12:37
В Тихвине «Рено-Дастер» сбил 16-летнюю девушку
16-12-2025, 23:31
В Красносельском районе иномарка сбила двоих пешеходов
13-12-2025, 14:49
На Полюстровском проспекте водитель иномарки погиб после наезда на фонарный столб
13-12-2025, 14:39
В массовом ДТП на Октябрьской набережной пост радали два человека
Наверх