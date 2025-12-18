В Ленобласти поймали подозреваемого в краже у квартирной хозяйки

В Выборгском районе Ленинградской области 10 сентября 2025 года около 17 часов 20 минут в правоохранительные органы обратилась 87-летняя жительница города Выборга. Она заявила о краже, совершенной в период с июля по август.

По словам пенсионерки, мужчина, который на протяжении 15 лет арендовал у нее квартиру по адресу: Выборг, Пограничная улица, дом 4, съехал, прихватив с собой 60 000 рублей и драгоценности на сумму 372 800 рублей. Общий ущерб оценен в 432 800 рублей.

По факту произошедшего было инициировано уголовное дело по статье 158 часть 3 УК РФ (кража).

В результате оперативных мероприятий, 16 декабря 2025 года в 17:00, сотрудниками уголовного розыска в аэропорту «Пулково» был задержан 51-летний мужчина, бывший арендатор указанной квартиры. Его подозревают в совершении данного преступления. Задержание произведено на основании статьи 91 УПК РФ.