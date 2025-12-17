В Тихвине «Рено-Дастер» сбил 16-летнюю девушку

16 декабря текущего года в Тихвине произошло дорожно-транспортное происшествие: около 07 часов 25 минут возле дома номер 24 по Южной улице, расположенной на объездной дороге 6-го микрорайона, автомобиль «Рено-Дастер» совершил наезд на пешехода. За рулем транспортного средства находился 54-летний мужчина.

Пострадавшей оказалась 16-летняя студентка первого курса техникума, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате инцидента девушка получила серьезные травмы и была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Согласно имеющимся данным, водитель «Рено-Дастер» в текущем году не привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. В настоящее время правоохранительными органами проводится расследование обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия.