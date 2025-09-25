В Ленобласти поймали подозреваемого в краже мотоцикла

14 сентября текущего года, около пяти часов утра, в отдел полиции Ломоносовского района Ленинградской области поступило сообщение от 48-летнего жителя Петергофа. Заявитель сообщил о краже мотоцикла «Ямаха Драгстер» из незапертого гаража, расположенного на его дачном участке в деревне Низино, Ломоносовского района.

Материальный ущерб, нанесённый потерпевшему, оценён в четыреста двадцать тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

24 сентября, в девятнадцать часов, в населённом пункте Низино, сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в совершении указанной кражи. Похищенное транспортное средство обнаружено и конфисковано.

В отношении задержанного применена мера процессуального принуждения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.