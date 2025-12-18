Из Курортного района Санкт-Петербурга была отправлена большая партия гуманитарного груза, предназначенного для наших военнослужащих на СВО. В этом важном мероприятии приняло участие множество людей: депутат петербургского парламента Александр Ходосок, сотрудники местной администрации, представители различных муниципальных образований, а также бизнесмены и волонтёры, которые не остались равнодушными к судьбе защитников нашей страны. Местные жители также активно включились в сбор помощи, проявив свою солидарность и поддержку.

Александр Ходосок, комментируя отправку груза, отметил, что в преддверии новогодних праздников особенно важно, чтобы наши бойцы чувствовали, что о них заботятся и что они не одни. «Эта совместная работа – наш общий вклад и посыл для бойцов: мы с вами, мы верим в вас и ждём. Победа будет за нами!» – подчеркнул он, выражая надежду на скорейшее завершение конфликта и возвращение мирной жизни.

Содержимое отправленного груза было тщательно подобрано и согласовано с командованием военной части. В него вошли не только продукты и предметы первой необходимости, но и бытовая техника, такая как холодильники, микроволновые печи и электрические чайники. Кроме того, были включены строительные материалы и инструменты, домкраты и специальное оборудование, которые могут пригодиться в условиях службы.

Особое внимание в этом гуманитарном грузе заняли две коробки, наполненные письмами и рисунками, созданными школьниками. Эти трогательные послания, полные поддержки и добрых пожеланий, призваны поднять моральный дух бойцов и напомнить им о том, что они защищают не только страну, но и будущее своих детей. Ответ, который пришёл на эти письма, был написан на русском языке, что стало ещё одним символом единства и сплочённости нашего народа.