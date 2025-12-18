В Петербурге задержан "дроп", забравший деньги у пенсионера с Гаванской улицы 

16 декабря 2025 года, в 19:00, у дома номер 13 по Лиговскому проспекту, сотрудники правоохранительных органов задержали 28-летнего мужчину по подозрению в причастности к мошенничеству в особо крупном размере. Задержание произведено на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее, 11 декабря 2025 года, в 05 часов утра, в полицию обратился 72-летний житель дома номер 48 по Гаванской улице, заявив о совершенном в отношении него мошенничестве. По его утверждению злоумышленники, позвонив ему накануне, 10 декабря, в период с 10 утра до половины седьмого вечера, обманным путем, под предлогом обязательного декларирования денежных средств, убедили передать 7 миллионов рублей курьеру.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Ведется следствие.