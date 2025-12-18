В поселке Усть - Ижора 66-летний мужчина жестоко избил 74-летнего оппонента

По факту нанесения тяжких телесных повреждений возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел 11 декабря текущего года в поселке Усть-Ижора, где 74-летний местный житель был госпитализирован с серьезными травмами.

В 21:06 11 декабря 2025 года в правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации пожилого мужчины. У пострадавшего диагностированы ушиб груди и травматический пневмоторакс, в связи с чем он был помещен в хирургическое отделение. Инцидент произошел около 19 часов у дома №253 по Шлиссельбургскому шоссе.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, 17 декабря возле того же дома №253 по Шлиссельбургскому шоссе сотрудниками уголовного розыска был задержан 66-летний мужчина. Он подозревается в нанесении телесных повреждений потерпевшему. По предварительным данным, 11 декабря на Шлиссельбургском шоссе между мужчинами возник конфликт, в результате которого подозреваемый применил физическую силу к оппоненту.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.