ента новостей

23:31
В Красносельском районе иномарка сбила двоих пешеходов
22:56
СКА одержал победу над «Шанхайскими Драконами»
15:45
В Петербурге обсудили создание ЕКП для студентов
14:11
Открытие Художественного проекта «Служение лошади человеку»
14:04
В Петербурге наградили почетных доноров России
13:57
На улице Партизана Германа мужчина, угрожая разбитой бутылкой отобрал куртку у подростка
13:42
В Петербурге задержан подозреваемый в серии краж у пожилых жителей Ленобласти
13:38
В Петербурге двое мужчин по заданию из мессенджера устроили пожар в доме на Гражданском проспекте
13:34
В Колпино задержали подозреваемых в нападении на подростка
13:01
В Петербурге задержали 17-летнего «дропа» мошенников, обманувших пенсионера со Светлановского проспекта
12:56
В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на Софийской улице
12:50
В Петербурге задержали 17*летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Руднева
12:20
В Ленобласти перед судом предстанет бывший начальник отдела ГАИ
10:17
Мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников"
10:07
В Петербурге бывший дом Общества распространения религиозно-нравственного просвещения признали региональным памятником
12:46
В Петербурге завершились международные соревнования «Чирмания – Питер»
11:54
В Петербурге школьник напал с ножом на учителя и пытался совершить суицид
10:04
В Петергофе задержаны трое вымогателей, требовавших крупную сумму от имени силовых структур
09:32
В Петербурге задержали троих жителей Оренбурга за драку возле бара на улице Подвойского
09:26
В петербурге поймали подозреваемого в грабеже в метро на станции "Ладожская" 
09:23
Появились новые подробности по поводу стрельбы на пляже Бонди в Австралии
14:49
На Полюстровском проспекте водитель иномарки погиб после наезда на фонарный столб
14:39
В массовом ДТП на Октябрьской набережной пост радали два человека
14:36
В Ленобласти мусоровоз насмерть сбил велосипедиста
14:29
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге хозпостройки в Орехово
14:26
В Шушарах под колесами грузовика погибла 70-летняя женщина
14:24
В Петербурге задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин на Московском проспекте
16:26
Балет-феерия «Бал сказок» в БКЗ
16:10
Выставка американского фотографа Стивена Уилкса «День и ночь»
13:23
В двух районах Петербурга планируются ограничения движения транспорта
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » СКА одержал победу над «Шанхайскими Драконами»

СКА одержал победу над «Шанхайскими Драконами»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
КХЛ
СКА в Ледовом дворце одержал уверенную победу над «Шанхайскими Драконами» со счетом 4:1

В рамках регулярного чемпионата КХЛ петербургский СКА одержал убедительную победу над командой «Шанхайские Драконы» в домашнем матче. Игра, состоявшаяся 16 декабря в Ледовом дворце, закончилась триумфом хозяев льда со счётом 4:1.

Несмотря на то, что гости вышли вперёд в конце первого периода благодаря шайбе Ника Меркли, СКА сумел переломить ход игры во втором периоде. Николай Голдобин оперативно восстановил равновесие. Ключевым стал третий период, когда армейцы реализовали численное преимущество "5 на 3": Сергей Плотников, получив передачи от Марата Хайруллина и Егора Савикова, поразил ворота соперника. В концовке матча Голдобин закрепил успех команды, оформив дубль, а окончательную точку поставил Джозеф Бландизи, отправив шайбу в пустующие ворота.

Стоит отметить, что СКА проводил этот матч без своего главного тренера Игоря Ларионова, который отсутствовал по причине плохого самочувствия. Руководство командой с тренерской скамьи взял на себя его ассистент Юрий Бабенко.

Уже через два дня, 18 декабря, СКА встретится на домашнем льду с «Ак Барсом» в следующем матче чемпионата.

Все по теме: хоккей, СКА
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

24-10-2025, 22:20
СКА разгромил «Сочи» в матче чемпионата КХЛ со счётом 8:1
28-11-2025, 22:31
СКА проиграл «Ак Барсу» со счётом 2:5
2-12-2025, 22:26
СКА одержал победу над «Локомотивом» в овертайме
5-03-2024, 23:35
Василий Глотов вновь стал автором победной шайбы СКА: крупная победа в Нижнем Новгороде – 5:2
7-12-2025, 16:21
СКА проиграл «Амуру» в серии буллитов со счётом 3:4
15-10-2025, 22:35
СКА проиглал нижнекамскому «Нефтехимику»

Происшествия на дорогах

Сегодня, 23:31
В Красносельском районе иномарка сбила двоих пешеходов
13-12-2025, 14:49
На Полюстровском проспекте водитель иномарки погиб после наезда на фонарный столб
13-12-2025, 14:39
В массовом ДТП на Октябрьской набережной пост радали два человека
13-12-2025, 14:36
В Ленобласти мусоровоз насмерть сбил велосипедиста
Наверх