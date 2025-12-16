СКА одержал победу над «Шанхайскими Драконами»

В рамках регулярного чемпионата КХЛ петербургский СКА одержал убедительную победу над командой «Шанхайские Драконы» в домашнем матче. Игра, состоявшаяся 16 декабря в Ледовом дворце, закончилась триумфом хозяев льда со счётом 4:1.

Несмотря на то, что гости вышли вперёд в конце первого периода благодаря шайбе Ника Меркли, СКА сумел переломить ход игры во втором периоде. Николай Голдобин оперативно восстановил равновесие. Ключевым стал третий период, когда армейцы реализовали численное преимущество "5 на 3": Сергей Плотников, получив передачи от Марата Хайруллина и Егора Савикова, поразил ворота соперника. В концовке матча Голдобин закрепил успех команды, оформив дубль, а окончательную точку поставил Джозеф Бландизи, отправив шайбу в пустующие ворота.

Стоит отметить, что СКА проводил этот матч без своего главного тренера Игоря Ларионова, который отсутствовал по причине плохого самочувствия. Руководство командой с тренерской скамьи взял на себя его ассистент Юрий Бабенко.

Уже через два дня, 18 декабря, СКА встретится на домашнем льду с «Ак Барсом» в следующем матче чемпионата.