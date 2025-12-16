ента новостей

Открытие Художественного проекта «Служение лошади человеку»

Опубликовал: Вадик Котов
АРТМУЗА
В Музее современного искусства АРТМУЗА состоится торжественное открытие Художественного проекта «Служение лошади человеку»

18 декабря в уникальном пространстве Музея современного искусства АРТМУЗА состоится долгожданное торжественное открытие Художественного проекта под названием «Служение лошади человеку». Сбор почетных гостей, участников и представителей средств массовой информации запланирован на 18:30, а официальное начало мероприятия намечено на 19:00. Этот художественно-образовательный проект приурочен к наступающему году Лошади и посвящен глубокой и многогранной истории взаимодействия человека и лошади, а также актуальности и значимости конного спорта в современном обществе.

Проект реализуется при поддержке Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области и при содействии Федерации конного спорта Санкт-Петербурга, что подчеркивает важность и значимость данного события для культурной жизни региона. Название проекта «Служение лошади человеку» создает яркую и запоминающуюся концепцию, позволяя художникам представить свои произведения в контексте, где лошади становятся главными героями. Эти сильные, грациозные и безусловно красивые создания природы не только вдохновляют, но и служат символом связи между человеком и животным, а также между прошлым и современностью.

В экспозиции проекта можно увидеть, как искусство отражает глубинные связи человека с природой, историей, сменой эпох и идеологий. Работы современных художников создают панораму, в которой лошади олицетворяют не только физическую силу, но и философские размышления о жизни, свободе и гармонии. Особое внимание в рамках проекта уделено персональной выставке талантливой художницы Александры Борисенко. Ее творчество полностью посвящено образу коня, который в ее работах предстает в различных ипостасях. На полотнах Александры можно увидеть как свободных, неоседланных лошадей, стремящихся к свободе, так и спортивных скакунов, готовых к серьезным испытаниям, таким как бега, скачки, выездка и конкур.

Экспозиция выставки «Служение лошади человеку» делает мир конного спорта доступным и увлекательным для зрителей всех возрастов, включая тех, кто не имеет прямого отношения к этому виду спорта. Она способна стать своеобразным «мостом» между миром искусства и миром спорта, расширяя круг интересующихся и привлекая внимание к культурным аспектам, связанным с коневодством и конным спортом. Открытие этого проекта обещает стать значимым событием, которое объединит людей, увлеченных искусством и спортом, и позволит каждому зрителю по-новому взглянуть на восхитительный мир лошадей.

18 декабря 2025 — 18 февраля 2026 года.

Вход свободный
Галереи «Течение» и «Мастерская художника», 3 этаж
Живопись, графика, скульптура, антикварные предметы из частных коллекций.

