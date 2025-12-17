В Петербурге подросток поджег дверь коммунальной квартиры

В Петроградском районе Санкт-Петербурга возбуждены уголовные дела по факту покушения на убийство и умышленного повреждения имущества после поджога коврика перед квартирой. Инцидент произошел 15 декабря в доме 51/9 по Большому проспекту, возгорание ликвидировали сами жильцы. Пострадавших нет.

По подозрению в причастности к поджогу, 16 декабря возле дома №7 по улице Льва Толстого были задержаны двое несовершеннолетних. Следствием установлено, что 14-летний подросток, выполняя инструкции, полученные через Telegram от неизвестного, за денежное вознаграждение облил горючим коврик и совершил поджог. Второй подросток, снимал происходящее на камеру.

В отношении основного фигуранта возбуждено уголовное дело по статьям 30 ч. 3, 105 ч. 2 п. «а» (покушение на убийство двух и более лиц) и 167 ч. 2 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Он задержан и помещен в ИВС. Второй подросток был опрошен в качестве свидетеля и передан родителям. Ведется следствие для установления лиц, организовавших преступление через интернет.