14:57
В Петербурге подросток поджег дверь коммунальной квартиры
14:52
В Петербурге в трех районах планируются органичения дорожного движения
14:48
В Петербурге стартовала Новогодняя почта «Лахта в арт-фокусе»
14:20
В Петербурге наградили благотворителей, поддерживающих бойцов СВО
14:17
В Петербурге наградили лауреатов театральной премии
12:37
В Тихвине «Рено-Дастер» сбил 16-летнюю девушку
12:26
В Ленобласти с поличным поймали 15-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Соснового Бора
12:18
В Петербурге мигрант жестоко избил подругу из-за ревности
12:13
В Петербурге задержали соучастницу мошенников, обманувших пенсионерку с Бестужевской улицы
12:04
В Петербурге задержали подозреваемую в разгроме автобуса
11:53
В Петербурге задержали 17-летнего жителя Алтая, подозреваемого в обмане пенсионерки
11:46
В Петербурге задержали подозреваемого в вымогательстве у 90-летней женщины
11:34
В Петербурга задержали пьяного мужчину за дебош в магазине Дальневосточном проспекте
23:31
В Красносельском районе иномарка сбила двоих пешеходов
22:56
СКА одержал победу над «Шанхайскими Драконами»
15:45
В Петербурге обсудили создание ЕКП для студентов
14:11
Открытие Художественного проекта «Служение лошади человеку»
14:04
В Петербурге наградили почетных доноров России
13:57
На улице Партизана Германа мужчина, угрожая разбитой бутылкой отобрал куртку у подростка
13:42
В Петербурге задержан подозреваемый в серии краж у пожилых жителей Ленобласти
13:38
В Петербурге двое мужчин по заданию из мессенджера устроили пожар в доме на Гражданском проспекте
13:34
В Колпино задержали подозреваемых в нападении на подростка
13:01
В Петербурге задержали 17-летнего «дропа» мошенников, обманувших пенсионера со Светлановского проспекта
12:56
В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на Софийской улице
12:50
В Петербурге задержали 17*летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Руднева
12:20
В Ленобласти перед судом предстанет бывший начальник отдела ГАИ
10:17
Мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников"
10:07
В Петербурге бывший дом Общества распространения религиозно-нравственного просвещения признали региональным памятником
12:46
В Петербурге завершились международные соревнования «Чирмания – Питер»
11:54
В Петербурге школьник напал с ножом на учителя и пытался совершить суицид
В Петербурге подросток поджег дверь коммунальной квартиры

В Петербурге подросток поджег дверь коммунальной квартиры

В Петербурге полицейские задержали подростка, подозреваемого в поджоге в жилом доме на Петроградской Стороне 

В Петроградском районе Санкт-Петербурга возбуждены уголовные дела по факту покушения на убийство и умышленного повреждения имущества после поджога коврика перед квартирой. Инцидент произошел 15 декабря в доме 51/9 по Большому проспекту, возгорание ликвидировали сами жильцы. Пострадавших нет.

По подозрению в причастности к поджогу, 16 декабря возле дома №7 по улице Льва Толстого были задержаны двое несовершеннолетних. Следствием установлено, что 14-летний подросток, выполняя инструкции, полученные через Telegram от неизвестного, за денежное вознаграждение облил горючим коврик и совершил поджог. Второй подросток, снимал происходящее на камеру.

В отношении основного фигуранта возбуждено уголовное дело по статьям 30 ч. 3, 105 ч. 2 п. «а» (покушение на убийство двух и более лиц) и 167 ч. 2 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Он задержан и помещен в ИВС. Второй подросток был опрошен в качестве свидетеля и передан родителям. Ведется следствие для установления лиц, организовавших преступление через интернет.

