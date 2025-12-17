ента новостей

Питерец.ру » Культура » В Петербурге наградили лауреатов театральной премии

В Петербурге наградили лауреатов театральной премии

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗакС
В Законодательном Собрании Петербурга наградили лауреатов театральной премии

На заключительном заседании Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, состоявшемся 17 декабря 2025 года, в большом зале Мариинского дворца прошла торжественная церемония, посвящённая награждению лауреатов Театральной премии Законодательного Собрания. Это событие стало значимым моментом в культурной жизни города и собрало множество представителей театрального сообщества, а также почитателей искусства. Церемония прошла под руководством спикера петербургского парламента Александра Бельского, который вручил почётные дипломы и сертификаты выдающимся деятелям театра Северной столицы.

Одним из главных лауреатов вечера стал Сергей Мигицко, которому была вручена награда в номинации «За сохранение и развитие традиций российской театральной школы». Мигицко, известный артист драмы и ведущий мастер сцены Санкт-Петербургского академического Театра имени Ленсовета, имеет за плечами более пятидесяти лет служения театру. Он был удостоен звания Народного артиста России в 1998 году и Заслуженного артиста РСФСР в 1991 году. Его творческий путь начался в Одессе, затем он продолжил обучение в ЛГИТМиКе, а с 1975 года стал одной из самых ярких звёзд Театра имени Ленсовета. В 2013 году он уже получал Благодарность Законодательного Собрания Санкт-Петербурга за свои выдающиеся заслуги в области театрального искусства.

Выступая на церемонии, Сергей Мигицко выразил свою искреннюю благодарность депутатам за высокую оценку его работы. Он поделился своими воспоминаниями о долгом и насыщенном творческом пути, который был полон как радостей, так и трудностей. «Благодарю за внимание к моей персоне. Мне приятно стоять за этой трибуной и обращаться к вам. Я никогда раньше не был в Мариинском дворце, в этом зале», – отметил артист, подчеркивая важность момента для себя и своей карьеры.

В той же номинации, что и Мигицко, был награждён и Григорий Козлов, художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного театра «Мастерская». Козлов, заслуженный деятель искусств России с 2006 года и лауреат Государственной премии России, является одной из ключевых фигур в современном петербургском театре. Он окончил ЛГИТМиК имени Н.К. Черкасова в 1989 году и также был удостоен Российской Национальной Театральной премии «Золотая Маска» и Благодарности Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в 2002 году. Награда, полученная им, стала еще одним подтверждением его значительного вклада в развитие театрального искусства в регионе.

Также в рамках церемонии была вручена награда в номинации «Лучший (молодёжный) дебют», которую получила молодая артистка Ангелина Столярова. Она представляет Академический драматический театр имени Веры Фёдоровны Комиссаржевской. Ангелина родилась в Петрозаводске в 1997 году и в 2018 году окончила Российский государственный институт сценических искусств. Её награда стала значимым событием, подчеркивающим важность поддержки молодого поколения артистов и их вклада в будущее театрального искусства.

