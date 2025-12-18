ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти поймали подозреваемую в обмане пенсионерки с проспекта Солидарности

В Ленобласти поймали подозреваемую в обмане пенсионерки с проспекта Солидарности

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионерки с проспекта Солидарности

В Ленинградской области 16 декабря 2025 года в 18:50 сотрудниками уголовного розыска была задержана 46-летняя жительница поселка Мга по подозрению в мошенничестве. Задержание произошло у дома 28 по шоссе Революции.

Поводом для задержания стало обращение в полицию 6 декабря 2025 года в 16:40 от 87-летней женщины, проживающей в доме 8 по проспекту Солидарности. Пенсионерка сообщила, что 4 декабря вечером ей позвонила злоумышленница, представившаяся доктором, и обманным путем выманила деньги. Мошенница сообщила о якобы произошедшем ДТП с участием дочери потерпевшей и необходимости оплаты операции по установке коленного имплантата.

Пожилая женщина, введенная в заблуждение, передала курьеру 366 000 рублей вечером того же дня возле своей квартиры.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 3 УК РФ (мошенничество). Подозреваемая задержана в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Все по теме: Невский район, мошенничество, пенсионеры
