В Ленобласти с поличным поймали 15-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Соснового Бора

В городе Сосновый Бор, Ленинградская область, 16 декабря в правоохранительные органы обратилась 76-летняя жительница, сообщившая о подозрительных телефонных звонках. Звонившие вымогали у пожилой женщины крупную сумму денег якобы для декларирования, требуя передать наличные посредством курьера, который должен был прибыть к ней домой.

В результате проведения оперативных мероприятий, сотрудники уголовного розыска осуществили наблюдение за передачей денежных средств. Вечером того же дня, возле дома номер 20 по улице Космонавтов, после получения денег от пенсионерки, курьер был задержан сотрудниками полиции.

Задержанным оказался 15-летний подросток, являющийся гражданином одного из государств Центральной Азии.

Деньги в размере 962 тысяч рублей, ранее переданные курьеру пенсионеркой, были изъяты и возвращены законной владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 30 часть 3 и статье 159 часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Несовершеннолетний передан законному представителю под обязательство о явке.