ента новостей

14:57
В Петербурге подросток поджег дверь коммунальной квартиры
14:52
В Петербурге в трех районах планируются органичения дорожного движения
14:48
В Петербурге стартовала Новогодняя почта «Лахта в арт-фокусе»
14:20
В Петербурге наградили благотворителей, поддерживающих бойцов СВО
14:17
В Петербурге наградили лауреатов театральной премии
12:37
В Тихвине «Рено-Дастер» сбил 16-летнюю девушку
12:26
В Ленобласти с поличным поймали 15-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Соснового Бора
12:18
В Петербурге мигрант жестоко избил подругу из-за ревности
12:13
В Петербурге задержали соучастницу мошенников, обманувших пенсионерку с Бестужевской улицы
12:04
В Петербурге задержали подозреваемую в разгроме автобуса
11:53
В Петербурге задержали 17-летнего жителя Алтая, подозреваемого в обмане пенсионерки
11:46
В Петербурге задержали подозреваемого в вымогательстве у 90-летней женщины
11:34
В Петербурга задержали пьяного мужчину за дебош в магазине Дальневосточном проспекте
23:31
В Красносельском районе иномарка сбила двоих пешеходов
22:56
СКА одержал победу над «Шанхайскими Драконами»
15:45
В Петербурге обсудили создание ЕКП для студентов
14:11
Открытие Художественного проекта «Служение лошади человеку»
14:04
В Петербурге наградили почетных доноров России
13:57
На улице Партизана Германа мужчина, угрожая разбитой бутылкой отобрал куртку у подростка
13:42
В Петербурге задержан подозреваемый в серии краж у пожилых жителей Ленобласти
13:38
В Петербурге двое мужчин по заданию из мессенджера устроили пожар в доме на Гражданском проспекте
13:34
В Колпино задержали подозреваемых в нападении на подростка
13:01
В Петербурге задержали 17-летнего «дропа» мошенников, обманувших пенсионера со Светлановского проспекта
12:56
В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на Софийской улице
12:50
В Петербурге задержали 17*летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Руднева
12:20
В Ленобласти перед судом предстанет бывший начальник отдела ГАИ
10:17
Мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников"
10:07
В Петербурге бывший дом Общества распространения религиозно-нравственного просвещения признали региональным памятником
12:46
В Петербурге завершились международные соревнования «Чирмания – Питер»
11:54
В Петербурге школьник напал с ножом на учителя и пытался совершить суицид
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти с поличным поймали 15-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Соснового Бора

В Ленобласти с поличным поймали 15-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Соснового Бора

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Ленобласти полицейские с поличным задержали малолетнего иностранца - "дропа" мошенников, участника обмана пенсионерки из Соснового Бора

В городе Сосновый Бор, Ленинградская область, 16 декабря в правоохранительные органы обратилась 76-летняя жительница, сообщившая о подозрительных телефонных звонках. Звонившие вымогали у пожилой женщины крупную сумму денег якобы для декларирования, требуя передать наличные посредством курьера, который должен был прибыть к ней домой.

В результате проведения оперативных мероприятий, сотрудники уголовного розыска осуществили наблюдение за передачей денежных средств. Вечером того же дня, возле дома номер 20 по улице Космонавтов, после получения денег от пенсионерки, курьер был задержан сотрудниками полиции.

Задержанным оказался 15-летний подросток, являющийся гражданином одного из государств Центральной Азии.

Деньги в размере 962 тысяч рублей, ранее переданные курьеру пенсионеркой, были изъяты и возвращены законной владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 30 часть 3 и статье 159 часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Несовершеннолетний передан законному представителю под обязательство о явке.

Все по теме: Ленобласть, Сосновый Бор, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

5-11-2025, 10:52
В Колпино задержали 19-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку
7-08-2025, 11:20
В Петербурге оперативно поймали 18-летнего курьера мошеннилов
30-07-2025, 14:06
В Петербурге поймали курьера мошенников, подозреваемого в обмане пенсионерки с Ситцевой улицы
24-01-2025, 11:12
В Калиниском районе с поличным поймали 21-летнего курьера мошенников
29-10-2025, 11:37
В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Хошимина
9-08-2025, 14:54
Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Волосово

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:37
В Тихвине «Рено-Дастер» сбил 16-летнюю девушку
Вчера, 23:31
В Красносельском районе иномарка сбила двоих пешеходов
13-12-2025, 14:49
На Полюстровском проспекте водитель иномарки погиб после наезда на фонарный столб
13-12-2025, 14:39
В массовом ДТП на Октябрьской набережной пост радали два человека
Наверх