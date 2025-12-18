В Петербурге задержали стрелявшего из «пневматики» на детской площадке на улице Шевченко

Вчера поздним вечером, около 23 часов 20 минут, в отдел полиции Василеостровского района Петербурга поступила информация о выстрелах на территории детской площадки возле дома №11 по улице Шевченко.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что 17-летний подросток использовал пневматический пистолет, приобретенный им через интернет-магазин.

Нарушитель был доставлен в полицейский участок, где в отношении него был оформлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях (мелкое хулиганство). После оформления документов юноша был передан его законному представителю.

В результате инцидента никто не получил телесных повреждений. В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.