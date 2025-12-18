ента новостей

12:13
Концерт «Ауэр-квартета» и арфа «Волшебные струны»
11:36
В Петербурге задержан "дроп", забравший деньги у пенсионера с Гаванской улицы 
11:25
В Петербурге задержали стрелявшего из «пневматики» на детской площадке на улице Шевченко
14:57
В Петербурге подросток поджег дверь коммунальной квартиры
14:52
В Петербурге в трех районах планируются органичения дорожного движения
14:48
В Петербурге стартовала Новогодняя почта «Лахта в арт-фокусе»
14:20
В Петербурге наградили благотворителей, поддерживающих бойцов СВО
14:17
В Петербурге наградили лауреатов театральной премии
12:37
В Тихвине «Рено-Дастер» сбил 16-летнюю девушку
12:26
В Ленобласти с поличным поймали 15-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Соснового Бора
12:18
В Петербурге мигрант жестоко избил подругу из-за ревности
12:13
В Петербурге задержали соучастницу мошенников, обманувших пенсионерку с Бестужевской улицы
12:04
В Петербурге задержали подозреваемую в разгроме автобуса
11:53
В Петербурге задержали 17-летнего жителя Алтая, подозреваемого в обмане пенсионерки
11:46
В Петербурге задержали подозреваемого в вымогательстве у 90-летней женщины
11:34
В Петербурга задержали пьяного мужчину за дебош в магазине Дальневосточном проспекте
23:31
В Красносельском районе иномарка сбила двоих пешеходов
22:56
СКА одержал победу над «Шанхайскими Драконами»
15:45
В Петербурге обсудили создание ЕКП для студентов
14:11
Открытие Художественного проекта «Служение лошади человеку»
14:04
В Петербурге наградили почетных доноров России
13:57
На улице Партизана Германа мужчина, угрожая разбитой бутылкой отобрал куртку у подростка
13:42
В Петербурге задержан подозреваемый в серии краж у пожилых жителей Ленобласти
13:38
В Петербурге двое мужчин по заданию из мессенджера устроили пожар в доме на Гражданском проспекте
13:34
В Колпино задержали подозреваемых в нападении на подростка
13:01
В Петербурге задержали 17-летнего «дропа» мошенников, обманувших пенсионера со Светлановского проспекта
12:56
В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на Софийской улице
12:50
В Петербурге задержали 17*летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Руднева
12:20
В Ленобласти перед судом предстанет бывший начальник отдела ГАИ
10:17
Мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников"
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали стрелявшего из «пневматики» на детской площадке на улице Шевченко

В Петербурге задержали стрелявшего из «пневматики» на детской площадке на улице Шевченко

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Сотрудники полиции Василеостровского района задержали стрелявшего из «пневматики» на детской площадке

Вчера поздним вечером, около 23 часов 20 минут, в отдел полиции Василеостровского района Петербурга поступила информация о выстрелах на территории детской площадки возле дома №11 по улице Шевченко.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что 17-летний подросток использовал пневматический пистолет, приобретенный им через интернет-магазин.

Нарушитель был доставлен в полицейский участок, где в отношении него был оформлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях (мелкое хулиганство). После оформления документов юноша был передан его законному представителю.

В результате инцидента никто не получил телесных повреждений. В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.

Все по теме: Васильевский остров, стрельба, пневматика
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

27-10-2025, 13:27
В Ломоносове мужчина стрелял из «пневматики» на детской площадке
28-08-2025, 14:17
В центре Петербурга задержали подозреваемого в стрельбе из «пневматики» на территории школы
23-05-2025, 11:57
В Шушарах задержали стрелявшего из пневматики у магазина
10-07-2025, 12:26
В центре Петербурга поймали двоих подозреваемых в разбое на магазин
28-08-2024, 13:18
В Ленобласти мужчина на детской площадке выстрелил в лицо 10-летнему мальчику.
15-08-2022, 11:20
В Петербурге задержали мужчину за стрельбу из «пневматики»

Происшествия на дорогах

Вчера, 12:37
В Тихвине «Рено-Дастер» сбил 16-летнюю девушку
16-12-2025, 23:31
В Красносельском районе иномарка сбила двоих пешеходов
13-12-2025, 14:49
На Полюстровском проспекте водитель иномарки погиб после наезда на фонарный столб
13-12-2025, 14:39
В массовом ДТП на Октябрьской набережной пост радали два человека
Наверх