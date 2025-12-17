В Петербурга задержали пьяного мужчину за дебош в магазине Дальневосточном проспекте

16 декабря в Невском районе Петербурга в правоохранительные органы поступила информация о происшествии в продуктовом магазине, расположенном в доме №79 по Дальневосточному проспекту.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что клиент магазина, услышав замечание о недопустимости курения внутри помещения, направил струю из аэрозольного баллончика в сторону 57-летней работницы магазина. После совершения данного действия, он покинул место инцидента.

В тот же день, возле дома 70, корпус 1, на проспекте Большевиков, благодаря оперативным действиям патрульно-постовой службы, подозреваемый был обнаружен и задержан. Им оказался 60-летний гражданин, проживающий в этом же районе, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанного доставили в отдел полиции, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1, часть 1 КоАП РФ. Аэрозольный баллончик был конфискован. В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.