ента новостей

14:57
В Петербурге подросток поджег дверь коммунальной квартиры
14:52
В Петербурге в трех районах планируются органичения дорожного движения
14:48
В Петербурге стартовала Новогодняя почта «Лахта в арт-фокусе»
14:20
В Петербурге наградили благотворителей, поддерживающих бойцов СВО
14:17
В Петербурге наградили лауреатов театральной премии
12:37
В Тихвине «Рено-Дастер» сбил 16-летнюю девушку
12:26
В Ленобласти с поличным поймали 15-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Соснового Бора
12:18
В Петербурге мигрант жестоко избил подругу из-за ревности
12:13
В Петербурге задержали соучастницу мошенников, обманувших пенсионерку с Бестужевской улицы
12:04
В Петербурге задержали подозреваемую в разгроме автобуса
11:53
В Петербурге задержали 17-летнего жителя Алтая, подозреваемого в обмане пенсионерки
11:46
В Петербурге задержали подозреваемого в вымогательстве у 90-летней женщины
11:34
В Петербурга задержали пьяного мужчину за дебош в магазине Дальневосточном проспекте
23:31
В Красносельском районе иномарка сбила двоих пешеходов
22:56
СКА одержал победу над «Шанхайскими Драконами»
15:45
В Петербурге обсудили создание ЕКП для студентов
14:11
Открытие Художественного проекта «Служение лошади человеку»
14:04
В Петербурге наградили почетных доноров России
13:57
На улице Партизана Германа мужчина, угрожая разбитой бутылкой отобрал куртку у подростка
13:42
В Петербурге задержан подозреваемый в серии краж у пожилых жителей Ленобласти
13:38
В Петербурге двое мужчин по заданию из мессенджера устроили пожар в доме на Гражданском проспекте
13:34
В Колпино задержали подозреваемых в нападении на подростка
13:01
В Петербурге задержали 17-летнего «дропа» мошенников, обманувших пенсионера со Светлановского проспекта
12:56
В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на Софийской улице
12:50
В Петербурге задержали 17*летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Руднева
12:20
В Ленобласти перед судом предстанет бывший начальник отдела ГАИ
10:17
Мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников"
10:07
В Петербурге бывший дом Общества распространения религиозно-нравственного просвещения признали региональным памятником
12:46
В Петербурге завершились международные соревнования «Чирмания – Питер»
11:54
В Петербурге школьник напал с ножом на учителя и пытался совершить суицид
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге в трех районах планируются органичения дорожного движения

В Петербурге в трех районах планируются органичения дорожного движения

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
ГАТИ информирует о планируемых ограничениях дорожного движения с 19 декабря

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) сообщает о предстоящих ограничениях в движении транспортных средств, которые вступят в силу с 19 декабря 2025 года. Эти ограничения связаны с проведением различных работ, требующих временного закрытия определенных участков дорог.

В частности, в Василеостровском районе с 19 декабря 2025 года по 24 мая 2026 года будет ограничено движение автомобилей по набережной реки Смоленки. Это связано с необходимостью установки временных ограждений, которые обеспечат безопасность при проведении работ. Ограничение будет действовать на участке от 8-й и 9-й линий Васильевского острова до 6-й и 7-й линий. Водителей просят заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные задержки.

В Приморском районе, с 19 декабря 2025 года по 18 мая 2026 года, также будет ограничено движение на Стародеревенской улице. Эти меры принимаются в связи с ремонтом трамвайных путей на участке от Богатырского проспекта до Ситцевой улицы. Для удобства автомобилистов организован объезд через Богатырский проспект, Стародеревенскую улицу и улицу Оптиков. Важно помнить, что в этот период необходимо соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дороге.

Кроме того, в Центральном районе с 19 по 28 декабря будет ограничено движение по Синопской набережной. Это связано с работами по строительству нового газопровода. Ограничение будет действовать на участке от улицы Моисеенко до проспекта Бакунина. Водителей просят учитывать данную информацию при планировании своих поездок и выбирать альтернативные маршруты.

Государственная административно-техническая инспекция напоминает, что подрядчики, выполняющие данные работы, обязаны обеспечить безопасный проход для пешеходов. Это особенно важно в условиях ограничений, чтобы минимизировать риски и обеспечить безопасность всех участников дорожного движения. Все ограничения, связанные с земляными, строительными и ремонтными работами, будут действовать в указанные сроки, и водители должны быть готовы к изменениям в привычном движении.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

24-10-2025, 13:23
В Петербурге в четырех районах планируют ограничить движение транспорта
6-10-2025, 11:21
В Петербурге с 7 и 8 октября в трех районах ограничат движение транспорта
31-10-2025, 12:36
В Василеостровском районе будет ограничено движение транспорта
17-10-2025, 08:44
С 18 октября ограничат движение транспорта в двух района Петербурга
12-12-2025, 13:23
В двух районах Петербурга планируются ограничения движения транспорта
18-08-2025, 13:19
В Красносельском районе ограничат дорожное движение с 20 августа

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:37
В Тихвине «Рено-Дастер» сбил 16-летнюю девушку
Вчера, 23:31
В Красносельском районе иномарка сбила двоих пешеходов
13-12-2025, 14:49
На Полюстровском проспекте водитель иномарки погиб после наезда на фонарный столб
13-12-2025, 14:39
В массовом ДТП на Октябрьской набережной пост радали два человека
Наверх