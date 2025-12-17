В Петербурге в трех районах планируются органичения дорожного движения

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) сообщает о предстоящих ограничениях в движении транспортных средств, которые вступят в силу с 19 декабря 2025 года. Эти ограничения связаны с проведением различных работ, требующих временного закрытия определенных участков дорог.

В частности, в Василеостровском районе с 19 декабря 2025 года по 24 мая 2026 года будет ограничено движение автомобилей по набережной реки Смоленки. Это связано с необходимостью установки временных ограждений, которые обеспечат безопасность при проведении работ. Ограничение будет действовать на участке от 8-й и 9-й линий Васильевского острова до 6-й и 7-й линий. Водителей просят заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные задержки.

В Приморском районе, с 19 декабря 2025 года по 18 мая 2026 года, также будет ограничено движение на Стародеревенской улице. Эти меры принимаются в связи с ремонтом трамвайных путей на участке от Богатырского проспекта до Ситцевой улицы. Для удобства автомобилистов организован объезд через Богатырский проспект, Стародеревенскую улицу и улицу Оптиков. Важно помнить, что в этот период необходимо соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дороге.

Кроме того, в Центральном районе с 19 по 28 декабря будет ограничено движение по Синопской набережной. Это связано с работами по строительству нового газопровода. Ограничение будет действовать на участке от улицы Моисеенко до проспекта Бакунина. Водителей просят учитывать данную информацию при планировании своих поездок и выбирать альтернативные маршруты.

Государственная административно-техническая инспекция напоминает, что подрядчики, выполняющие данные работы, обязаны обеспечить безопасный проход для пешеходов. Это особенно важно в условиях ограничений, чтобы минимизировать риски и обеспечить безопасность всех участников дорожного движения. Все ограничения, связанные с земляными, строительными и ремонтными работами, будут действовать в указанные сроки, и водители должны быть готовы к изменениям в привычном движении.