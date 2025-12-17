В Петербурге задержали 17-летнего жителя Алтая, подозреваемого в обмане пенсионерки

В Выборгском районе Санкт-Петербурга 15 декабря в полицию обратилась 89-летняя пенсионерка, проживающая в доме №27 на улице Руднева, сообщив о мошеннических действиях, направленных против неё.

По информации, предоставленной потерпевшей, в тот же день ей позвонил неизвестный и, под ложным предлогом защиты её сбережений, сумел убедить передать наличные средства незнакомому человеку возле её дома.

В результате преступных действий, пожилая женщина лишилась 240 тысяч рублей, отдав их злоумышленнику.

На основании данного факта было возбуждено уголовное дело по статье 159, части 2 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

Благодаря оперативным действиям, проведённым сотрудниками ГАИ УМВД России по Адмиралтейскому району, подозреваемый был задержан в тот же день, около 21:00, у дома №58 на Садовой улице.

Задержанным оказался 17-летний уроженец Алтайского края.

В настоящий момент подозреваемый находится под стражей в соответствии со статьей 91 УПК РФ.