В Петербурге обсудили создание ЕКП для студентов

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗакС
В Мариинском дворце состоялся круглый стол «Стратегия реализации проекта «Единая карта петербуржца» в студенческой среде: вопросы межведомственного взаимодействия»

В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга прошел круглый стол на тему «Стратегия реализации проекта «Единая карта петербуржца» в студенческой среде: вопросы межведомственного взаимодействия». Это мероприятие было организовано молодёжным парламентом, который функционирует при Законодательном Собрании Санкт-Петербурга. В круглом столе приняли участие представители различных государственных структур, образовательных учреждений, общественных организаций и эксперты, занимающиеся вопросами молодежной политики и цифровизации.

С приветственным словом к участникам обратился Андрей Малков, который занимает пост председателя постоянной комиссии по молодёжной политике, делам общественных объединений и цифровизации в Законодательном Собрании. Он подчеркнул, что тема обсуждения является крайне актуальной, особенно с учетом того, что на круглом столе присутствуют представители молодёжного сообщества. Андрей Малков выразил уверенность в том, что комиссия поддержит эту инициативу и окажет необходимое содействие. Он также отметил, что совместно с органами исполнительной власти будет разработана качественная версия студенческой карты петербуржца, которая будет отвечать потребностям студентов.

Стоит отметить, что выпуск Единой карты петербуржца, которая представляет собой многофункциональную электронную смарт-карту, начался в 2019 году. Эта карта объединяет в себе функции банковской карты, скидочной и бонусной карт, а также электронного проездного документа и носителя электронной подписи. В последнее время проект претерпел изменения и начал диверсификацию: помимо классической версии карты появились новые виды, такие как карты «Серебряный возраст», «Ленинградская» и «ЕКПшка».

На круглом столе также было отмечено, что важно взаимодействовать с молодежью и учитывать их мнение при разработке новых сервисов. Алексей Зырянов, председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга, подчеркнул, что одной из главных задач является создание технического задания для разработки нового сервиса, который будет носить рабочее название «Студенческая ЕКП». Это позволит более эффективно удовлетворить потребности студентов и сделать карту более полезной для них.

Участники круглого стола активно обсуждали инициативы, разработанные рабочей группой молодёжного парламента в сотрудничестве с «Центром информационного сопровождения», который является оператором Единой карты петербуржца. Среди предложений, которые были озвучены на встрече, можно выделить создание системы преференций для пользователей студенческой версии карты, поддержку студенческого бизнеса, доступ к образовательным ресурсам, а также специальные тарифы на услуги каршеринга и кикшеринга. Все эти инициативы направлены на то, чтобы сделать жизнь студентов более комфортной и удобной, а также помочь им в учебе и повседневной жизни.

