В Петербурге стартовала Новогодняя почта «Лахта в арт-фокусе»

16 декабря 2025 года в Лахта Центре, одном из самых современных и знаковых зданий Санкт-Петербурга, прошло торжественное открытие уникального проекта под названием «Новогодняя почта: Лахта в арт-фокусе». Этот художественный проект, который был запущен в 2021 году, организован компанией «Газпром» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Почты России. Он направлен на то, чтобы создать атмосферу праздника и вдохновения, используя почтовые открытки, которые отражают волшебство и красоту зимнего Петербурга.

Каждый желающий, будь то местный житель или турист, сможет выбрать, заполнить и отправить бесплатные открытки до конца декабря. Для удобства участников организованы специальные пункты Новогодней почты, которые расположены как в самом Лахта Центре, так и на «Катке у Флагштока». Кроме того, существует возможность отправить открытку и онлайн. Для этого достаточно зайти на сайт проекта, где нужно заполнить специальную форму. После этого выбранная открытка будет распечатана, на неё наклеят марку, и она будет отправлена по указанному адресу.

«Снова наш город готовится к встрече Нового года, а на обзорной площадке Лахта Центра стартует уникальный праздничный проект, который дарит возможность отправить письмо с тёплыми поздравлениями в любую точку России. Эта ежегодная акция уже стала неотъемлемой частью зимних праздников нашего города. Особое очарование проекту придают эксклюзивные иллюстрации, созданные как юными, так и профессиональными художниками. Приглашаю всех присоединиться и отправить из новогоднего Петербурга тёплый привет в другие регионы! Воплощая традиции и создавая радость для близких и друзей по всей стране, мы можем сами стать творцами новогоднего чуда и сделать незабываемым самый любимый праздник в году», — сказал Фёдор Болтин, председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга, подчеркивая важность и значимость этого проекта.

В рамках этого проекта были созданы пять уникальных открыток, на которых изображены картины, нарисованные шестью талантливыми художницами: Анной и Варварой Кендель, Маргаритой Чигиной, Людмилой Чувиляевой, Анастасией Тушинцевой и Юлией Сидневой. В их работах можно увидеть праздничный Санкт-Петербург, его основателя Петра Великого, а также радостных петербуржцев — как взрослых, так и детей, которые катаются на коньках или спешат на ёлку. Не обошлось и без милого пушистого кота, который, судя по всему, тоже наслаждается зимними праздниками.