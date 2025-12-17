ента новостей

14:57
В Петербурге подросток поджег дверь коммунальной квартиры
14:52
В Петербурге в трех районах планируются органичения дорожного движения
14:48
В Петербурге стартовала Новогодняя почта «Лахта в арт-фокусе»
14:20
В Петербурге наградили благотворителей, поддерживающих бойцов СВО
14:17
В Петербурге наградили лауреатов театральной премии
12:37
В Тихвине «Рено-Дастер» сбил 16-летнюю девушку
12:26
В Ленобласти с поличным поймали 15-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Соснового Бора
12:18
В Петербурге мигрант жестоко избил подругу из-за ревности
12:13
В Петербурге задержали соучастницу мошенников, обманувших пенсионерку с Бестужевской улицы
12:04
В Петербурге задержали подозреваемую в разгроме автобуса
11:53
В Петербурге задержали 17-летнего жителя Алтая, подозреваемого в обмане пенсионерки
11:46
В Петербурге задержали подозреваемого в вымогательстве у 90-летней женщины
11:34
В Петербурга задержали пьяного мужчину за дебош в магазине Дальневосточном проспекте
23:31
В Красносельском районе иномарка сбила двоих пешеходов
22:56
СКА одержал победу над «Шанхайскими Драконами»
15:45
В Петербурге обсудили создание ЕКП для студентов
14:11
Открытие Художественного проекта «Служение лошади человеку»
14:04
В Петербурге наградили почетных доноров России
13:57
На улице Партизана Германа мужчина, угрожая разбитой бутылкой отобрал куртку у подростка
13:42
В Петербурге задержан подозреваемый в серии краж у пожилых жителей Ленобласти
13:38
В Петербурге двое мужчин по заданию из мессенджера устроили пожар в доме на Гражданском проспекте
13:34
В Колпино задержали подозреваемых в нападении на подростка
13:01
В Петербурге задержали 17-летнего «дропа» мошенников, обманувших пенсионера со Светлановского проспекта
12:56
В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на Софийской улице
12:50
В Петербурге задержали 17*летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Руднева
12:20
В Ленобласти перед судом предстанет бывший начальник отдела ГАИ
10:17
Мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников"
10:07
В Петербурге бывший дом Общества распространения религиозно-нравственного просвещения признали региональным памятником
12:46
В Петербурге завершились международные соревнования «Чирмания – Питер»
11:54
В Петербурге школьник напал с ножом на учителя и пытался совершить суицид
Питерец.ру » Общество » В Петербурге стартовала Новогодняя почта «Лахта в арт-фокусе»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
В Лахта Центре состоялось торжественное открытие Новогодней почты «Лахта в арт-фокусе»

16 декабря 2025 года в Лахта Центре, одном из самых современных и знаковых зданий Санкт-Петербурга, прошло торжественное открытие уникального проекта под названием «Новогодняя почта: Лахта в арт-фокусе». Этот художественный проект, который был запущен в 2021 году, организован компанией «Газпром» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Почты России. Он направлен на то, чтобы создать атмосферу праздника и вдохновения, используя почтовые открытки, которые отражают волшебство и красоту зимнего Петербурга.

Каждый желающий, будь то местный житель или турист, сможет выбрать, заполнить и отправить бесплатные открытки до конца декабря. Для удобства участников организованы специальные пункты Новогодней почты, которые расположены как в самом Лахта Центре, так и на «Катке у Флагштока». Кроме того, существует возможность отправить открытку и онлайн. Для этого достаточно зайти на сайт проекта, где нужно заполнить специальную форму. После этого выбранная открытка будет распечатана, на неё наклеят марку, и она будет отправлена по указанному адресу.

«Снова наш город готовится к встрече Нового года, а на обзорной площадке Лахта Центра стартует уникальный праздничный проект, который дарит возможность отправить письмо с тёплыми поздравлениями в любую точку России. Эта ежегодная акция уже стала неотъемлемой частью зимних праздников нашего города. Особое очарование проекту придают эксклюзивные иллюстрации, созданные как юными, так и профессиональными художниками. Приглашаю всех присоединиться и отправить из новогоднего Петербурга тёплый привет в другие регионы! Воплощая традиции и создавая радость для близких и друзей по всей стране, мы можем сами стать творцами новогоднего чуда и сделать незабываемым самый любимый праздник в году», — сказал Фёдор Болтин, председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга, подчеркивая важность и значимость этого проекта.

В рамках этого проекта были созданы пять уникальных открыток, на которых изображены картины, нарисованные шестью талантливыми художницами: Анной и Варварой Кендель, Маргаритой Чигиной, Людмилой Чувиляевой, Анастасией Тушинцевой и Юлией Сидневой. В их работах можно увидеть праздничный Санкт-Петербург, его основателя Петра Великого, а также радостных петербуржцев — как взрослых, так и детей, которые катаются на коньках или спешат на ёлку. Не обошлось и без милого пушистого кота, который, судя по всему, тоже наслаждается зимними праздниками.

