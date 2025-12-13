В массовом ДТП на Октябрьской набережной пост радали два человека

В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 13 декабря в 08:40 на Октябрьской набережной у дома 98, пострадали два человека: водитель "Чери Тигго7" и его пассажир. Оба госпитализированы с травмами средней тяжести. По факту аварии проводится проверка.

Предварительно установлено, что 39-летний водитель автомобиля "Чери Тигго7", двигаясь по Октябрьской набережной со стороны Паткановской улицы, по невыясненным причинам выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с "Ауди Q7", за рулем которого находился 38-летний мужчина, а затем и с автомобилем "Хендай Солярис", управляемым 22-летним водителем. "Хендай Солярис" после удара врезался в стену здания.