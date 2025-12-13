На Полюстровском проспекте водитель иномарки погиб после наезда на фонарный столб

Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 13 декабря, около 08:45 на Полюстровском проспекте. В результате инцидента водитель погиб, а пассажирка получила серьезные травмы.

Согласно предварительной информации, 22-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля "KIA K5", двигался по Полюстровскому проспекту в направлении от Литовской улицы к Чугунной улице. Недалеко от дома номер 54 водитель не справился с управлением, что привело к наезду на бордюрный камень и последующему столкновению с опорой уличного освещения.

К сожалению, водитель скончался на месте аварии до приезда врачей скорой помощи. 36-летняя женщина, находившаяся в салоне автомобиля в качестве пассажира, была срочно доставлена в больницу. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.