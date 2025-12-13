ента новостей

На Полюстровском проспекте водитель иномарки погиб после наезда на фонарный столб
В массовом ДТП на Октябрьской набережной пост радали два человека
В Ленобласти мусоровоз насмерть сбил велосипедиста
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге хозпостройки в Орехово
В Шушарах под колесами грузовика погибла 70-летняя женщина
В Петербурге задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин на Московском проспекте
Балет-феерия «Бал сказок» в БКЗ
Выставка американского фотографа Стивена Уилкса «День и ночь»
В двух районах Петербурга планируются ограничения движения транспорта
День Конституции Российской Федерации
В Колпино задержали «дропа» мошенников, обманувших двух пенсионерок
В центре Петербурга подростки стреляли из сигнального пистолета в сторону петербуржца
На Коломенской улице двое мужчин жестоко избили петербуржца
В Петербурге поймали студента "дропа", участника обмана пенсионерки с улицы Бабушкина
В Ленобласти грузовик насмерть сбил пожилого мужчину
Полицейские провели масштабный рейд по стройкам во Всеволожском районе
На автодроме «Игора драйв» ветераны СВО получили машины для занятий адаптивным картингом
В Петербурге открылась выставка лучших дипломных работ выпускников академии им. Штиглица
В Госдуме поддержали расширение льгот для производителей электроники
В Ленобласти сотрудники ГАИ задержали распространителя синтетических наркотиков 
В Светогорске иномарка съехала в кювет. Водитель погиб
В деревне Порошкино пешеход погиб под колесами грузовика
В Петербурге задержали посетителя гипермаркета, разпылившего газ в оппонента
В Приморском районе пьяный мужчина кидал питарды из окна квартиры
В центре Петербурга задержали девушку за уличный грабеж на Исполкомской улице
В Петербурге задержали "дропа" из Парголово, за обман пенсионера с улицы Лени Голикова
В Приморском районе молодой человек с ножом напал на подростка
В центре Петербурга полицейские провели рейд по пресечению фактов продажи алкоголя несовершеннолетним
В Петербурге на Правобережном рынке произошел мощный пожар площадью 1500 кв. метров
В Петербурге стартовал XV Международный форум «Арктика: настоящее и будущее»
На Полюстровском проспекте водитель иномарки погиб после наезда на фонарный столб

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП на Полюстровском проспекте в Калининском районе

Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 13 декабря, около 08:45 на Полюстровском проспекте. В результате инцидента водитель погиб, а пассажирка получила серьезные травмы.

Согласно предварительной информации, 22-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля "KIA K5", двигался по Полюстровскому проспекту в направлении от Литовской улицы к Чугунной улице. Недалеко от дома номер 54 водитель не справился с управлением, что привело к наезду на бордюрный камень и последующему столкновению с опорой уличного освещения.

К сожалению, водитель скончался на месте аварии до приезда врачей скорой помощи. 36-летняя женщина, находившаяся в салоне автомобиля в качестве пассажира, была срочно доставлена в больницу. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.

