В Петербурге задержали 17-летнего «дропа» мошенников, обманувших пенсионера со Светлановского проспекта

Поздним вечером 25 октября к полицейским Калининского района поступило заявление от 78-летнего пенсионера, проживающего в доме №52 на Светлановском проспекте.

Пожилой мужчина сообщил, что днем ранее, 24 октября, ему позвонили неизвестные лица, представившиеся работниками различных организаций. Под ложным предлогом защиты его сбережений, они убедили его передать 450 000 рублей неизвестному. Встреча состоялась 25 октября в 17:50 у подъезда его дома.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело (ст. 159 ч. 3 УК РФ).

В результате оперативно-розыскных мероприятий, 15 декабря в 10:00 возле дома №8 на Гражданском проспекте была установлена предварительная причастность к данному преступлению 17-летнего безработного жителя Красногвардейского района. К подозреваемому применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.