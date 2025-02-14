В Ленобласти педагога культурно-досугового центра подозревают в квартирной краже

6 февраля 2025 года к полицейским Выборгского района Ленинградской области поступили сообщения от двух женщин, 59 и 52 лет, проживающих в доме 8 по улице Тургенева города Выборг, которые рассказали о том, что неизвестный проник в их двухкомнатную квартиру и похитил оттуда деньги и ювелирные украшения на общую сумму 340 тысяч рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Вечером 12 февраля 2025 года около 16 часов 00 минут у дома 4 по Спортивной улице города Выборг сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 39-летнюю руководителя кружка культурно-досугового центра.

Подозреваемую доставили в отдел полиции для разбирательства и избрания меры пресечения.