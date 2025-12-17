ента новостей

В Петербурге подросток поджег дверь коммунальной квартиры
В Петербурге в трех районах планируются органичения дорожного движения
В Петербурге стартовала Новогодняя почта «Лахта в арт-фокусе»
В Петербурге наградили благотворителей, поддерживающих бойцов СВО
В Петербурге наградили лауреатов театральной премии
В Тихвине «Рено-Дастер» сбил 16-летнюю девушку
В Ленобласти с поличным поймали 15-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Соснового Бора
В Петербурге мигрант жестоко избил подругу из-за ревности
В Петербурге задержали соучастницу мошенников, обманувших пенсионерку с Бестужевской улицы
В Петербурге задержали подозреваемую в разгроме автобуса
В Петербурге задержали 17-летнего жителя Алтая, подозреваемого в обмане пенсионерки
В Петербурге задержали подозреваемого в вымогательстве у 90-летней женщины
В Петербурга задержали пьяного мужчину за дебош в магазине Дальневосточном проспекте
В Красносельском районе иномарка сбила двоих пешеходов
СКА одержал победу над «Шанхайскими Драконами»
В Петербурге обсудили создание ЕКП для студентов
Открытие Художественного проекта «Служение лошади человеку»
В Петербурге наградили почетных доноров России
На улице Партизана Германа мужчина, угрожая разбитой бутылкой отобрал куртку у подростка
В Петербурге задержан подозреваемый в серии краж у пожилых жителей Ленобласти
В Петербурге двое мужчин по заданию из мессенджера устроили пожар в доме на Гражданском проспекте
В Колпино задержали подозреваемых в нападении на подростка
В Петербурге задержали 17-летнего «дропа» мошенников, обманувших пенсионера со Светлановского проспекта
В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на Софийской улице
В Петербурге задержали 17*летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Руднева
В Ленобласти перед судом предстанет бывший начальник отдела ГАИ
Мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников"
В Петербурге бывший дом Общества распространения религиозно-нравственного просвещения признали региональным памятником
В Петербурге завершились международные соревнования «Чирмания – Питер»
В Петербурге школьник напал с ножом на учителя и пытался совершить суицид
В Петербурге задержали подозреваемую в разгроме автобуса

В Петербурге задержали подозреваемую в разгроме автобуса

ГУ МВД
Полицейские Кировского района Петербурга задержали особу, подозреваемую в разгроме автобуса

В Санкт-Петербурге, 13 декабря, в правоохранительные органы Кировского района обратился водитель автобуса номер 103, сообщив об инциденте, произошедшем рядом с домом 66 по бульвару Новаторов.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что около 21:50 одна из пассажирок, демонстрируя признаки неадекватного поведения, разбила боковое стекло автобуса аварийным молотком. После остановки транспортного средства женщина выскочила через образовавшийся проем и покинула место происшествия.

К счастью, в результате инцидента никто не получил телесных повреждений. Материальный ущерб, нанесенный автобусному парку, оценивается в сумму, превышающую 14 тысяч рублей.

Через два дня, 15 декабря, в 11:25 сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую возле дома 16, корпус 3, по Дачному проспекту. Ею оказалась 30-летняя уроженка Московской области, проживающая в Санкт-Петербурге.

Согласно предварительным данным, на момент совершения акта вандализма женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 214, часть 1 УК РФ (вандализм). В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

