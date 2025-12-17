В Петербурге задержали подозреваемую в разгроме автобуса

В Санкт-Петербурге, 13 декабря, в правоохранительные органы Кировского района обратился водитель автобуса номер 103, сообщив об инциденте, произошедшем рядом с домом 66 по бульвару Новаторов.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что около 21:50 одна из пассажирок, демонстрируя признаки неадекватного поведения, разбила боковое стекло автобуса аварийным молотком. После остановки транспортного средства женщина выскочила через образовавшийся проем и покинула место происшествия.

К счастью, в результате инцидента никто не получил телесных повреждений. Материальный ущерб, нанесенный автобусному парку, оценивается в сумму, превышающую 14 тысяч рублей.

Через два дня, 15 декабря, в 11:25 сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую возле дома 16, корпус 3, по Дачному проспекту. Ею оказалась 30-летняя уроженка Московской области, проживающая в Санкт-Петербурге.

Согласно предварительным данным, на момент совершения акта вандализма женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 214, часть 1 УК РФ (вандализм). В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.