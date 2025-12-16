В Петербурге наградили почетных доноров России

Церемония награждения медалями «Почётный донор России», «Почётный донор Санкт-Петербурга» и знаками «За регулярное донорство» прошла в величественном Мариинском дворце, который стал местом, объединяющим людей, готовых делать добрые дела и помогать другим. В этом торжественном мероприятии приняли участие более сорока жителей нашего прекрасного города, которые были удостоены этих почётных наград за свои благородные поступки и неоценимый вклад в развитие донорства.

Председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Александр Ржаненков, выступил с приветственным словом, в котором зачитал адрес от спикера петербургского парламента Александра Бельского. В этом послании подчеркивалось, что Санкт-Петербург, учредив собственный почётный знак в 2018 году, акцентирует внимание на важности развития донорского движения на уровне региона. Статус почётного донора является подтверждением постоянной и системной поддержки этой важной сферы, а также служит примером ответственного и неравнодушного отношения к обществу и родному городу.

Александр Ржаненков также добавил, что жители Санкт-Петербурга гордятся тем, что в нашем городе функционирует такая служба, и что среди нас есть такие замечательные люди, как доноры. Он подчеркнул, что «ваши сердца бьются не только для вас, но и для тех, кому вы дарите самое ценное – жизнь». Эта фраза стала ярким напоминанием о том, насколько важен вклад доноров в сохранение человеческих жизней и здоровье людей.

Статус «Почётный донор России» присваивается тем, кто совершил 40 безвозмездных донорских пожертвований, что является значительным достижением и требует от человека не только физической, но и моральной готовности помогать другим. В то же время медаль «Почётный донор Санкт-Петербурга» вручается тем, кто сделал 20 таких пожертвований. На сегодняшний день в нашем городе проживают более 15 тысяч человек, которые были удостоены звания «Почётный донор России», а также более пяти тысяч обладателей награды «Почётный донор Санкт-Петербурга». Эти цифры свидетельствуют о высокой культуре донорства в нашем регионе и о том, что многие люди готовы делиться частичкой себя ради спасения других.