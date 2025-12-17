В Петербурге задержали соучастницу мошенников, обманувших пенсионерку с Бестужевской улицы

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 15 ноября в правоохранительные органы обратилась 71-летняя женщина, проживающая в доме №53 по Бестужевской улице, сообщив о совершении в отношении нее мошеннических действий. Пожилая петербурженка рассказала, что в начале ноября ей позвонил злоумышленник и, действуя под видом сотрудника банка, обманным путем вынудил передать курьеру крупную сумму денег для «сохранности».

В результате обмана пенсионерка лишилась 270 000 рублей, которые передала неизвестному лицу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159, части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей это деяние как мошенничество.

16 декабря, благодаря оперативной работе сотрудников уголовного розыска, около дома №52 по Витебскому проспекту была задержана подозреваемая в совершении данного преступления. Задержанной оказалась 24-летняя уроженка Псковской области, проживающая в Санкт-Петербурге. В отношении задержанной применена статья 91 УПК РФ, регламентирующая порядок задержания подозреваемых.