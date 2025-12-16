ента новостей

На улице Партизана Германа мужчина, угрожая разбитой бутылкой отобрал куртку у подростка

Опубликовал: Антон78
Telegram
Полицейские Красносельского района проводят проверку обстоятельств нападения на школьника на улице Партизана Германа

15 декабря к полицейским Красносельского района Петербурга поступило тревожное сообщение о нападении на несовершеннолетнего ребенка. Инцидент произошел во дворе дома номер 14 на улице Партизана Германа. Женщина, которая позвонила в правоохранительные органы, сообщила, что неизвестный злоумышленник, угрожая разбитой бутылкой, совершил кражу куртки у её 13-летнего сына.

Сразу после получения сигнала о происшествии на место событий был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции, чтобы оперативно разобраться в ситуации и оказать необходимую помощь.

Благодаря быстрому реагированию и слаженным действиям правоохранителей, им удалось задержать подозреваемого. Им оказался 30-летний мужчина, проживающий в Санкт-Петербурге. Задержание произошло "по горячим следам", что свидетельствует о высокой эффективности работы полиции в данной ситуации. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В отделе полиции в отношении задержанного был составлен административный материал по части 1 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

В настоящее время по данному факту проводится тщательная проверка, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Все по теме: Красносельский район, разбойное нападение, подростки
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
