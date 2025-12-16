ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге двое мужчин по заданию из мессенджера устроили пожар в доме на Гражданском проспекте

В Петербурге двое мужчин по заданию из мессенджера устроили пожар в доме на Гражданском проспекте

В Петербурге задержали подозреваемых в попытке поджога жилого дома на Гражданском проспекте по заданию через мессенджер

13 декабря в правоохранительные органы Калининского района Петербурга поступила информация о преднамеренном поджоге противопожарной двери около лифтовой шахты в многоквартирном доме №106, расположенном на Гражданском проспекте.

Жильцы дома самостоятельно справились с огнем, обошлось без жертв и пострадавших.

В результате проведения оперативных мероприятий и анализа записей с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции выявили лиц, причастных к данному инциденту.

15 декабря, через два дня после происшествия, по адресам проживания были задержаны двое граждан в возрасте 35 и 21 года. На данный момент они являются главными подозреваемыми в совершении указанного преступления.

