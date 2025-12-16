ента новостей

В Петербурге бывший дом Общества распространения религиозно-нравственного просвещения признали региональным памятником

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Бывший дом Общества распространения религиозно-нравственного просвещения на Стремянной улице признан региональным памятником

Распоряжением Комитета по государственному охране памятников истории и культуры (КГИОП) «Дом Общества распространения религиозно-нравственного просвещения», расположенный по адресу Стремянная улица, дом 20, был внесён в единый государственный реестр как объект культурного наследия регионального значения. Это событие подчеркивает важность данного здания в контексте культурной и исторической ценности, а также его значимость для города и его жителей.

Застройка Стремянной улицы, которая сохранилась до наших дней, в основном относится ко второй половине XIX века и началу XX века. В XIX веке на этом участке находился каменный лицевой дом, а также деревянные служебные постройки. Эти здания принадлежали различным известным личностям того времени, включая фрейлину, дочь генерала и жену генерал-майора Ольгу Павловну Бутурлину, надворному советнику Николаю Всеволодовичу Козлову, штабс-капитану гвардии Павлу Карловичу Мердеру, а также Евгении Павловне Ковалевской и Ивану Чельцову.

В конце XIX века, в ответ на трагические события, связанные с убийством Императора Александра II, в Санкт-Петербурге была создана организация, известная как Общество распространения религиозно-нравственного просвещения. Эта инициатива была поддержана как духовенством, так и мирянами, и имела целью противодействие таким явлениям, как анархия, социализм, атеизм и протестантские учения. Открытие Общества состоялось 4 апреля 1881 года, когда в Казанском соборе был проведён молебен перед чудотворной иконой Казанской Божьей Матери.

На протяжении своего существования, с 1881 по 1918 годы, это общество стало хорошо организованной церковно-общественной организацией, о деятельности которой знали не только в Санкт-Петербурге, но и по всей стране. Общество постепенно набирало силу и поддержку, открывая храмы, школы, благотворительные заведения и типографии. Среди издаваемых материалов были журналы, такие как «Известия Санкт-Петербургской епархии», «Церковный голос», «Воскресный благовест», «Отдых христианина», а также после кончины отца Иоанна Кронштадтского, журнал «Кронштадтский пастырь».

Кроме того, при Обществе функционировал народный церковный хор, которым руководил известный регент и композитор Александр Андреевич Архангельский. Общество также создавало книжные склады, где книги религиозно-нравственного содержания продавались по низким ценам, и открыло пять бесплатных библиотек. Одной из таких библиотек стала библиотека, находившаяся в доме номер 20 на Стремянной улице. Эта библиотека была названа в честь одного из основателей Общества, протоиерея Михаила Соколова. Именно ему принадлежала идея создания первого просветительского центра Общества, которым стала Свято-Троицкая церковь, к сожалению, ныне утраченная, с залом для духовных собраний и просветительской деятельности.

Важность этого здания и его истории не может быть переоценена. Оно стало центром культурной и духовной жизни, местом, где люди могли получать знания и развиваться в духе православной веры. Общество распространения религиозно-нравственного просвещения сыграло значительную роль в формировании общественного сознания и поддержании духовных традиций в России в конце XIX – начале XX века.

