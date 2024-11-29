В поселке Кузьмоловский петербуржец поджог дверь квартиры

Накануне вечером, 27 ноября к полицейским Всеволожского района Ленинградской области с заявлением обратился житель поселка Кузьмоловский, который сообщил, о том, что неизвестный поджог дверь его квартиры в доме 8 по Школьной улице.

Возгорание владелец квартиры потушил самостоятельно, пострадавших нет.

28 ноября, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления полицейские задержали 50-летнего петербуржца.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30, 167 УК РФ (Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Фигуранта поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.