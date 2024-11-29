Накануне вечером, 27 ноября к полицейским Всеволожского района Ленинградской области с заявлением обратился житель поселка Кузьмоловский, который сообщил, о том, что неизвестный поджог дверь его квартиры в доме 8 по Школьной улице.
Возгорание владелец квартиры потушил самостоятельно, пострадавших нет.
28 ноября, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления полицейские задержали 50-летнего петербуржца.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30, 167 УК РФ (Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Фигуранта поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.
В поселке Кузьмоловский петербуржец поджог дверь квартиры
Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали подозреваемого в поджоге дверей квартиры в поселке Кузьмоловский
Накануне вечером, 27 ноября к полицейским Всеволожского района Ленинградской области с заявлением обратился житель поселка Кузьмоловский, который сообщил, о том, что неизвестный поджог дверь его квартиры в доме 8 по Школьной улице.
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