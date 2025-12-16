В Ленобласти перед судом предстанет бывший начальник отдела ГАИ

В Ленинградской области экс-глава отдела Госавтоинспекции УМВД России по Выборгскому району предстанет перед судом по обвинению в коррупции, связанной с получением крупной взятки.

Следственный комитет по городу Выборгу завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя районного отдела ГАИ. Ему инкриминируется деяние, квалифицируемое пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ, а именно получение взятки в значительном размере.

Следствие установило, что в 2024 году обвиняемый через посредников получил 680 тысяч рублей в качестве взятки. Взамен он должен был обеспечивать беспрепятственное передвижение крупногабаритных транспортных средств, принадлежащих коммерсантам, по трассе "Скандинавия" и другим дорогам в Выборгском районе. Поддержка выражалась в общем покровительстве и попустительстве по службе.

После представления следователя, полицейский был уволен из органов внутренних дел. По запросу следствия судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственным органом собраны необходимые доказательства. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для дальнейшего рассмотрения.