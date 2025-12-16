ента новостей

23:31
В Красносельском районе иномарка сбила двоих пешеходов
22:56
СКА одержал победу над «Шанхайскими Драконами»
15:45
В Петербурге обсудили создание ЕКП для студентов
14:11
Открытие Художественного проекта «Служение лошади человеку»
14:04
В Петербурге наградили почетных доноров России
13:57
На улице Партизана Германа мужчина, угрожая разбитой бутылкой отобрал куртку у подростка
13:42
В Петербурге задержан подозреваемый в серии краж у пожилых жителей Ленобласти
13:38
В Петербурге двое мужчин по заданию из мессенджера устроили пожар в доме на Гражданском проспекте
13:34
В Колпино задержали подозреваемых в нападении на подростка
13:01
В Петербурге задержали 17-летнего «дропа» мошенников, обманувших пенсионера со Светлановского проспекта
12:56
В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на Софийской улице
12:50
В Петербурге задержали 17*летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Руднева
12:20
В Ленобласти перед судом предстанет бывший начальник отдела ГАИ
10:17
Мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников"
10:07
В Петербурге бывший дом Общества распространения религиозно-нравственного просвещения признали региональным памятником
12:46
В Петербурге завершились международные соревнования «Чирмания – Питер»
11:54
В Петербурге школьник напал с ножом на учителя и пытался совершить суицид
10:04
В Петергофе задержаны трое вымогателей, требовавших крупную сумму от имени силовых структур
09:32
В Петербурге задержали троих жителей Оренбурга за драку возле бара на улице Подвойского
09:26
В петербурге поймали подозреваемого в грабеже в метро на станции "Ладожская" 
09:23
Появились новые подробности по поводу стрельбы на пляже Бонди в Австралии
14:49
На Полюстровском проспекте водитель иномарки погиб после наезда на фонарный столб
14:39
В массовом ДТП на Октябрьской набережной пост радали два человека
14:36
В Ленобласти мусоровоз насмерть сбил велосипедиста
14:29
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге хозпостройки в Орехово
14:26
В Шушарах под колесами грузовика погибла 70-летняя женщина
14:24
В Петербурге задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин на Московском проспекте
16:26
Балет-феерия «Бал сказок» в БКЗ
16:10
Выставка американского фотографа Стивена Уилкса «День и ночь»
13:23
В двух районах Петербурга планируются ограничения движения транспорта
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти перед судом предстанет бывший начальник отдела ГАИ

В Ленобласти перед судом предстанет бывший начальник отдела ГАИ

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Freepik
В Ленобласти будут судить бывшего начальника отдела ГАИ УМВД России по Выборгскому району по обвинению в получении взятки в крупном размере

В Ленинградской области экс-глава отдела Госавтоинспекции УМВД России по Выборгскому району предстанет перед судом по обвинению в коррупции, связанной с получением крупной взятки.

Следственный комитет по городу Выборгу завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя районного отдела ГАИ. Ему инкриминируется деяние, квалифицируемое пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ, а именно получение взятки в значительном размере.

Следствие установило, что в 2024 году обвиняемый через посредников получил 680 тысяч рублей в качестве взятки. Взамен он должен был обеспечивать беспрепятственное передвижение крупногабаритных транспортных средств, принадлежащих коммерсантам, по трассе "Скандинавия" и другим дорогам в Выборгском районе. Поддержка выражалась в общем покровительстве и попустительстве по службе.

После представления следователя, полицейский был уволен из органов внутренних дел. По запросу следствия судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственным органом собраны необходимые доказательства. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО, взятки
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

1-10-2025, 12:48
Бывший заместитель главы Комитета по имуществу Ленобласти предстанет перед судом за взятки
19-06-2023, 11:03
В Ленобласти начальник отдела дознания полиции подозревается в получении взятки
24-12-2021, 10:30
В Петербурге следователя задержали за получение взятки
4-04-2024, 11:05
В Петербурге сотруднику полиции предъявлено обвинение в получении взятки
25-08-2023, 13:00
В Ленобласти бывший лесничий предстанет перед судом за совершение коррупционных преступлений
2-11-2022, 16:10
В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении двух офицеров полиции

Происшествия на дорогах

Сегодня, 23:31
В Красносельском районе иномарка сбила двоих пешеходов
13-12-2025, 14:49
На Полюстровском проспекте водитель иномарки погиб после наезда на фонарный столб
13-12-2025, 14:39
В массовом ДТП на Октябрьской набережной пост радали два человека
13-12-2025, 14:36
В Ленобласти мусоровоз насмерть сбил велосипедиста
Наверх