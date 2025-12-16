На сцене Культурного центра "У Финляндского" 7 января состоится долгожданный мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников". Эта удивительная история, знакомая многим с детства, вновь оживет на сцене, чтобы подарить зрителям яркие эмоции и незабываемые впечатления.

Восточная сказка, рассказываемая на русском языке, наполнена красочными образами и захватывающими моментами. Вы увидите роскошные костюмы, которые перенесут вас в загадочный мир Востока, а великолепные танцовщицы создадут атмосферу праздника и веселья. Злые разбойники, сокровища, массовые сценические действия, искрометный юмор и живая музыка – все это ждет вас в нашем мюзикле. Мы уверены, что каждый зритель найдет в нем что-то близкое и родное, что пробудит воспоминания о детстве.

Эта сказка была знакома многим из нас с экранов телевизоров в советское время или с пластинок, которые мы слушали, затаив дыхание. Песни и реплики любимых героев до сих пор остаются в памяти, вызывая теплые воспоминания. В те далекие времена роли исполняли выдающиеся артисты, которые стали настоящими кумирами для миллионов зрителей. Сегодня на сцене выступят молодые, но уже яркие и талантливые артисты из Санкт-Петербурга, которые привнесут в знакомую историю свежие краски и новые эмоции.

Музыка, написанная известными композиторами, станет более современной, а хореографические номера добавят динамики и красоты в массовые сцены. Несмотря на обновленный подход, суть сказки останется неизменной: любовь и добро важнее любых сокровищ на свете. Это послание всегда будет актуально, ведь именно оно учит нас быть добрыми, отзывчивыми и открытыми к окружающему миру.

Сейчас, когда в нашей стране живет множество национальностей, мы стремимся уважать и ценить культурное многообразие. Восточная сказка, которую мы представляем, идеально вписывается в рамки новогоднего праздника, ведь именно в это время года мы собираемся вместе, отмечая радостные моменты с родными и друзьями. За одним столом могут сидеть представители разных культур, которые делятся своими традициями и обычаями, создавая атмосферу единства и дружбы.

Наши дети, растущие в мультикультурной среде, учатся уважать и ценить разнообразие, и мы надеемся, что эта сказка поможет им понять важность доброты и любви. Пусть старая добрая сказка продолжает вдохновлять нас и учить важным жизненным урокам.

Приглашаем вас на этот удивительный спектакль, где вы сможете не только насладиться великолепной игрой артистов, но и вместе спеть знакомые с детства песни любимых героев. В сценарии и текстах песен, написанных В. Смеховым, мы увидим знакомые строки, а музыка, созданная В. Берковским и С. Никитиным, подарит новые ощущения.

В главных ролях выступят талантливые исполнители: Али-Баба – Альберт Мкртчян, Зейнаб – Венера Сабитова, Касым – Андрей Быковский, Фатима – Екатерина Фарбер, Мустафа – Владимир Дяденистов, Хасан – Роман Лиманский. Также в спектакле примут участие другие замечательные артисты, такие как Константин Кувайцев, Вячеслав Седов, Тимофей Шилов и Роман Шаров, которые вместе создадут волшебную атмосферу.

Режиссером и продюсером проекта является Ева Канна, а хореографию разработала Наталья Шарова. Музыкальным руководителем выступает Вячеслав Берковский. Все это создает уникальную команду, которая готова подарить зрителям незабываемые эмоции и яркие впечатления.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного события!

Начало спектакля в 11.00 и 13.30.