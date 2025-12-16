ента новостей

22:56
СКА одержал победу над «Шанхайскими Драконами»
15:45
В Петербурге обсудили создание ЕКП для студентов
14:11
Открытие Художественного проекта «Служение лошади человеку»
14:04
В Петербурге наградили почетных доноров России
13:57
На улице Партизана Германа мужчина, угрожая разбитой бутылкой отобрал куртку у подростка
13:42
В Петербурге задержан подозреваемый в серии краж у пожилых жителей Ленобласти
13:38
В Петербурге двое мужчин по заданию из мессенджера устроили пожар в доме на Гражданском проспекте
13:34
В Колпино задержали подозреваемых в нападении на подростка
13:01
В Петербурге задержали 17-летнего «дропа» мошенников, обманувших пенсионера со Светлановского проспекта
12:56
В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на Софийской улице
12:50
В Петербурге задержали 17*летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Руднева
12:20
В Ленобласти перед судом предстанет бывший начальник отдела ГАИ
10:17
Мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников"
10:07
В Петербурге бывший дом Общества распространения религиозно-нравственного просвещения признали региональным памятником
12:46
В Петербурге завершились международные соревнования «Чирмания – Питер»
11:54
В Петербурге школьник напал с ножом на учителя и пытался совершить суицид
10:04
В Петергофе задержаны трое вымогателей, требовавших крупную сумму от имени силовых структур
09:32
В Петербурге задержали троих жителей Оренбурга за драку возле бара на улице Подвойского
09:26
В петербурге поймали подозреваемого в грабеже в метро на станции "Ладожская" 
09:23
Появились новые подробности по поводу стрельбы на пляже Бонди в Австралии
14:49
На Полюстровском проспекте водитель иномарки погиб после наезда на фонарный столб
14:39
В массовом ДТП на Октябрьской набережной пост радали два человека
14:36
В Ленобласти мусоровоз насмерть сбил велосипедиста
14:29
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге хозпостройки в Орехово
14:26
В Шушарах под колесами грузовика погибла 70-летняя женщина
14:24
В Петербурге задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин на Московском проспекте
16:26
Балет-феерия «Бал сказок» в БКЗ
16:10
Выставка американского фотографа Стивена Уилкса «День и ночь»
13:23
В двух районах Петербурга планируются ограничения движения транспорта
13:15
День Конституции Российской Федерации
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников"

Мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников"

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
7 января в КЗ "У Финляндского" легендарный советский мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников"

На сцене Культурного центра "У Финляндского" 7 января состоится долгожданный мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников". Эта удивительная история, знакомая многим с детства, вновь оживет на сцене, чтобы подарить зрителям яркие эмоции и незабываемые впечатления.

Восточная сказка, рассказываемая на русском языке, наполнена красочными образами и захватывающими моментами. Вы увидите роскошные костюмы, которые перенесут вас в загадочный мир Востока, а великолепные танцовщицы создадут атмосферу праздника и веселья. Злые разбойники, сокровища, массовые сценические действия, искрометный юмор и живая музыка – все это ждет вас в нашем мюзикле. Мы уверены, что каждый зритель найдет в нем что-то близкое и родное, что пробудит воспоминания о детстве.

Эта сказка была знакома многим из нас с экранов телевизоров в советское время или с пластинок, которые мы слушали, затаив дыхание. Песни и реплики любимых героев до сих пор остаются в памяти, вызывая теплые воспоминания. В те далекие времена роли исполняли выдающиеся артисты, которые стали настоящими кумирами для миллионов зрителей. Сегодня на сцене выступят молодые, но уже яркие и талантливые артисты из Санкт-Петербурга, которые привнесут в знакомую историю свежие краски и новые эмоции.

Музыка, написанная известными композиторами, станет более современной, а хореографические номера добавят динамики и красоты в массовые сцены. Несмотря на обновленный подход, суть сказки останется неизменной: любовь и добро важнее любых сокровищ на свете. Это послание всегда будет актуально, ведь именно оно учит нас быть добрыми, отзывчивыми и открытыми к окружающему миру.

Сейчас, когда в нашей стране живет множество национальностей, мы стремимся уважать и ценить культурное многообразие. Восточная сказка, которую мы представляем, идеально вписывается в рамки новогоднего праздника, ведь именно в это время года мы собираемся вместе, отмечая радостные моменты с родными и друзьями. За одним столом могут сидеть представители разных культур, которые делятся своими традициями и обычаями, создавая атмосферу единства и дружбы.

Наши дети, растущие в мультикультурной среде, учатся уважать и ценить разнообразие, и мы надеемся, что эта сказка поможет им понять важность доброты и любви. Пусть старая добрая сказка продолжает вдохновлять нас и учить важным жизненным урокам.

Приглашаем вас на этот удивительный спектакль, где вы сможете не только насладиться великолепной игрой артистов, но и вместе спеть знакомые с детства песни любимых героев. В сценарии и текстах песен, написанных В. Смеховым, мы увидим знакомые строки, а музыка, созданная В. Берковским и С. Никитиным, подарит новые ощущения.

В главных ролях выступят талантливые исполнители: Али-Баба – Альберт Мкртчян, Зейнаб – Венера Сабитова, Касым – Андрей Быковский, Фатима – Екатерина Фарбер, Мустафа – Владимир Дяденистов, Хасан – Роман Лиманский. Также в спектакле примут участие другие замечательные артисты, такие как Константин Кувайцев, Вячеслав Седов, Тимофей Шилов и Роман Шаров, которые вместе создадут волшебную атмосферу.

Режиссером и продюсером проекта является Ева Канна, а хореографию разработала Наталья Шарова. Музыкальным руководителем выступает Вячеслав Берковский. Все это создает уникальную команду, которая готова подарить зрителям незабываемые эмоции и яркие впечатления.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного события! 

Начало спектакля в 11.00 и 13.30.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

9-10-2025, 15:36
Легендарный советский мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников" в КЗ у Финляндского
13-11-2025, 13:18
Балет «Щелкунчик» в Эрмитажном театре
15-12-2014, 07:35
«Мастер и Маргарита» - обновленный мюзикл!
15-05-2025, 15:23
Мюзикл «Я Тебе Верю!»
12-12-2025, 16:26
Балет-феерия «Бал сказок» в БКЗ
5-04-2023, 13:40
Мюзикл для всей семьи «Гадкий утенок»

Происшествия на дорогах

13-12-2025, 14:49
На Полюстровском проспекте водитель иномарки погиб после наезда на фонарный столб
13-12-2025, 14:39
В массовом ДТП на Октябрьской набережной пост радали два человека
13-12-2025, 14:36
В Ленобласти мусоровоз насмерть сбил велосипедиста
12-12-2025, 11:52
В Ленобласти грузовик насмерть сбил пожилого мужчину
Наверх