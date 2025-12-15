В Петербурге школьник напал с ножом на учителя и пытался совершить суицид

В Красногвардейском районе Петербурга сегодня утром произошло чрезвычайное происшествие: около 07 часов 10 минут в правоохранительные органы поступила информация о нападении на учительницу в одной из школ. Несовершеннолетний ученик, вооружённый ножом, нанёс ранения 29-летней преподавательнице.

По предварительной информации, причиной агрессии стала неудовлетворительная оценка, полученная школьником. Раненную учительницу доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

После нападения ученик 9-го класса попытался совершить самоубийство, однако сотрудники полиции оперативно вмешались и предотвратили трагедию.

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Они выясняют все обстоятельства произошедшего, а также устанавливают точное число пострадавших в результате инцидента. Расследование продолжается.