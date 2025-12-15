ента новостей

В Петербурге завершились международные соревнования «Чирмания – Питер»
В Петербурге школьник напал с ножом на учителя и пытался совершить суицид
В Петергофе задержаны трое вымогателей, требовавших крупную сумму от имени силовых структур
В Петербурге задержали троих жителей Оренбурга за драку возле бара на улице Подвойского
В петербурге поймали подозреваемого в грабеже в метро на станции "Ладожская" 
Появились новые подробности по поводу стрельбы на пляже Бонди в Австралии
На Полюстровском проспекте водитель иномарки погиб после наезда на фонарный столб
В массовом ДТП на Октябрьской набережной пост радали два человека
В Ленобласти мусоровоз насмерть сбил велосипедиста
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге хозпостройки в Орехово
В Шушарах под колесами грузовика погибла 70-летняя женщина
В Петербурге задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин на Московском проспекте
Балет-феерия «Бал сказок» в БКЗ
Выставка американского фотографа Стивена Уилкса «День и ночь»
В двух районах Петербурга планируются ограничения движения транспорта
День Конституции Российской Федерации
В Колпино задержали «дропа» мошенников, обманувших двух пенсионерок
В центре Петербурга подростки стреляли из сигнального пистолета в сторону петербуржца
На Коломенской улице двое мужчин жестоко избили петербуржца
В Петербурге поймали студента "дропа", участника обмана пенсионерки с улицы Бабушкина
В Ленобласти грузовик насмерть сбил пожилого мужчину
Полицейские провели масштабный рейд по стройкам во Всеволожском районе
На автодроме «Игора драйв» ветераны СВО получили машины для занятий адаптивным картингом
В Петербурге открылась выставка лучших дипломных работ выпускников академии им. Штиглица
В Госдуме поддержали расширение льгот для производителей электроники
В Ленобласти сотрудники ГАИ задержали распространителя синтетических наркотиков 
В Светогорске иномарка съехала в кювет. Водитель погиб
В деревне Порошкино пешеход погиб под колесами грузовика
В Петербурге задержали посетителя гипермаркета, разпылившего газ в оппонента
В Приморском районе пьяный мужчина кидал питарды из окна квартиры
В Петербурге школьник напал с ножом на учителя и пытался совершить суицид

В Петербурге школьник напал с ножом на учителя и пытался совершить суицид

Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Красногвардейского района проводят проверку обстоятельств нападения в школе

В Красногвардейском районе Петербурга сегодня утром произошло чрезвычайное происшествие: около 07 часов 10 минут в правоохранительные органы поступила информация о нападении на учительницу в одной из школ. Несовершеннолетний ученик, вооружённый ножом, нанёс ранения 29-летней преподавательнице.

По предварительной информации, причиной агрессии стала неудовлетворительная оценка, полученная школьником. Раненную учительницу доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

После нападения ученик 9-го класса попытался совершить самоубийство, однако сотрудники полиции оперативно вмешались и предотвратили трагедию.

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Они выясняют все обстоятельства произошедшего, а также устанавливают точное число пострадавших в результате инцидента. Расследование продолжается.

Все по теме: Красногвардейский район, ножевое ранение
