ента новостей

14:49
На Полюстровском проспекте водитель иномарки погиб после наезда на фонарный столб
14:39
В массовом ДТП на Октябрьской набережной пост радали два человека
14:36
В Ленобласти мусоровоз насмерть сбил велосипедиста
14:29
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге хозпостройки в Орехово
14:26
В Шушарах под колесами грузовика погибла 70-летняя женщина
14:24
В Петербурге задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин на Московском проспекте
16:26
Балет-феерия «Бал сказок» в БКЗ
16:10
Выставка американского фотографа Стивена Уилкса «День и ночь»
13:23
В двух районах Петербурга планируются ограничения движения транспорта
13:15
День Конституции Российской Федерации
12:05
В Колпино задержали «дропа» мошенников, обманувших двух пенсионерок
12:03
В центре Петербурга подростки стреляли из сигнального пистолета в сторону петербуржца
11:59
На Коломенской улице двое мужчин жестоко избили петербуржца
11:55
В Петербурге поймали студента "дропа", участника обмана пенсионерки с улицы Бабушкина
11:52
В Ленобласти грузовик насмерть сбил пожилого мужчину
09:25
Полицейские провели масштабный рейд по стройкам во Всеволожском районе
16:33
На автодроме «Игора драйв» ветераны СВО получили машины для занятий адаптивным картингом
16:29
В Петербурге открылась выставка лучших дипломных работ выпускников академии им. Штиглица
16:26
В Госдуме поддержали расширение льгот для производителей электроники
16:20
В Ленобласти сотрудники ГАИ задержали распространителя синтетических наркотиков 
16:13
В Светогорске иномарка съехала в кювет. Водитель погиб
16:09
В деревне Порошкино пешеход погиб под колесами грузовика
15:12
В Петербурге задержали посетителя гипермаркета, разпылившего газ в оппонента
15:05
В Приморском районе пьяный мужчина кидал питарды из окна квартиры
14:41
В центре Петербурга задержали девушку за уличный грабеж на Исполкомской улице
14:38
В Петербурге задержали "дропа" из Парголово, за обман пенсионера с улицы Лени Голикова
14:18
В Приморском районе молодой человек с ножом напал на подростка
13:58
В центре Петербурга полицейские провели рейд по пресечению фактов продажи алкоголя несовершеннолетним
19:48
В Петербурге на Правобережном рынке произошел мощный пожар площадью 1500 кв. метров
15:39
В Петербурге стартовал XV Международный форум «Арктика: настоящее и будущее»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге хозпостройки в Орехово

В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге хозпостройки в Орехово

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейскими Приозерского района Ленобласти задержан подозреваемый в поджоге 

В Приозерском районе Ленинградской области 9 декабря в правоохранительные органы обратилась 52-летняя владелица участка в СНТ «Клён», расположенного вблизи деревни Орехово. Женщина сообщила о поджоге хозпостройки, находящейся на её земле.

По словам заявительницы, инцидент произошел в промежуток времени с половины первого до четверти третьего дня. Злоумышленник, взломав запорный механизм калитки, проник на территорию и совершил поджог деревянного строения. Материальный ущерб оценивается примерно в 100 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, квалифицированное по части 2 статьи 167 УК РФ (преднамеренное уничтожение или повреждение чужого имущества).

В результате оперативных мероприятий, проведенных 11 декабря, сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого преступника. 63-летний житель Санкт-Петербурга был задержан у дома по улице Обручевых.

Следствие установило, что задержанный ранее имел близкие отношения с потерпевшей. Предполагается, что мотивом для поджога послужили хулиганские побуждения, возникшие после разрыва отношений.

По подозрению в совершении преступления мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Все по теме: Ленобласть, Приозерский район, поджог
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

28-11-2024, 13:57
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге бытовки в Лисьем Носу
29-10-2025, 11:50
В Сясьстрое задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
7-09-2022, 13:44
В Ленобласти мужчина поджог автомобиль своей супруги
30-08-2025, 15:52
В Ленобласти задержали сварщика, подозреваемого в поджоге микроавтобуса
23-07-2023, 12:35
В Приморском районе задержали поджигателя автомобиля
16-08-2023, 11:39
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге дома в садоводстве под Лугой

Происшествия на дорогах

Сегодня, 14:49
На Полюстровском проспекте водитель иномарки погиб после наезда на фонарный столб
Сегодня, 14:39
В массовом ДТП на Октябрьской набережной пост радали два человека
Сегодня, 14:36
В Ленобласти мусоровоз насмерть сбил велосипедиста
Вчера, 11:52
В Ленобласти грузовик насмерть сбил пожилого мужчину
Наверх