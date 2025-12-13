В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге хозпостройки в Орехово

В Приозерском районе Ленинградской области 9 декабря в правоохранительные органы обратилась 52-летняя владелица участка в СНТ «Клён», расположенного вблизи деревни Орехово. Женщина сообщила о поджоге хозпостройки, находящейся на её земле.

По словам заявительницы, инцидент произошел в промежуток времени с половины первого до четверти третьего дня. Злоумышленник, взломав запорный механизм калитки, проник на территорию и совершил поджог деревянного строения. Материальный ущерб оценивается примерно в 100 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, квалифицированное по части 2 статьи 167 УК РФ (преднамеренное уничтожение или повреждение чужого имущества).

В результате оперативных мероприятий, проведенных 11 декабря, сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого преступника. 63-летний житель Санкт-Петербурга был задержан у дома по улице Обручевых.

Следствие установило, что задержанный ранее имел близкие отношения с потерпевшей. Предполагается, что мотивом для поджога послужили хулиганские побуждения, возникшие после разрыва отношений.

По подозрению в совершении преступления мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ.