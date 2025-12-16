ента новостей

В Красносельском районе иномарка сбила двоих пешеходов
СКА одержал победу над «Шанхайскими Драконами»
В Петербурге обсудили создание ЕКП для студентов
Открытие Художественного проекта «Служение лошади человеку»
В Петербурге наградили почетных доноров России
На улице Партизана Германа мужчина, угрожая разбитой бутылкой отобрал куртку у подростка
В Петербурге задержан подозреваемый в серии краж у пожилых жителей Ленобласти
В Петербурге двое мужчин по заданию из мессенджера устроили пожар в доме на Гражданском проспекте
В Колпино задержали подозреваемых в нападении на подростка
В Петербурге задержали 17-летнего «дропа» мошенников, обманувших пенсионера со Светлановского проспекта
В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на Софийской улице
В Петербурге задержали 17*летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Руднева
В Ленобласти перед судом предстанет бывший начальник отдела ГАИ
Мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников"
В Петербурге бывший дом Общества распространения религиозно-нравственного просвещения признали региональным памятником
В Петербурге завершились международные соревнования «Чирмания – Питер»
В Петербурге школьник напал с ножом на учителя и пытался совершить суицид
В Петергофе задержаны трое вымогателей, требовавших крупную сумму от имени силовых структур
В Петербурге задержали троих жителей Оренбурга за драку возле бара на улице Подвойского
В петербурге поймали подозреваемого в грабеже в метро на станции "Ладожская" 
Появились новые подробности по поводу стрельбы на пляже Бонди в Австралии
На Полюстровском проспекте водитель иномарки погиб после наезда на фонарный столб
В массовом ДТП на Октябрьской набережной пост радали два человека
В Ленобласти мусоровоз насмерть сбил велосипедиста
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге хозпостройки в Орехово
В Шушарах под колесами грузовика погибла 70-летняя женщина
В Петербурге задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин на Московском проспекте
Балет-феерия «Бал сказок» в БКЗ
Выставка американского фотографа Стивена Уилкса «День и ночь»
В двух районах Петербурга планируются ограничения движения транспорта
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали 17*летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Руднева

В Петербурге задержали 17*летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Руднева

Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Петербурге полицейские задержали несовершеннолетнего жителя Алтайского края, участник обмана пенсионерки с улицы Руднева

В Выборгском районе Санкт-Петербурга 15 декабря в органы правопорядка обратилась 89-летняя женщина, проживающая в доме №27 по улице Руднева, сообщив о мошенничестве. По ее словам, в дневное время ей позвонил неизвестный и, убедив в необходимости сохранения её сбережений, уговорил передать курьеру 240 000 рублей около 18:00 возле ее дома.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 159, частью 2 УК РФ (мошенничество).

В тот же день, примерно в 21:00, сотрудники ГАИ задержали 17-летнего уроженца Алтайского края, не имеющего постоянного места работы, по подозрению в совершении указанного преступления. Задержание произошло у дома №58 по Садовой улице.

Задержанный подросток был помещен в специализированное учреждение для временного содержания несовершеннолетних, совершивших правонарушения. В настоящее время ведется работа по установлению его возможной причастности к другим аналогичным противоправным деяниям.

Все по теме: Выборгский район, мошенничество, пенсионеры
