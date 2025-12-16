В Петербурге задержали 17*летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Руднева

В Выборгском районе Санкт-Петербурга 15 декабря в органы правопорядка обратилась 89-летняя женщина, проживающая в доме №27 по улице Руднева, сообщив о мошенничестве. По ее словам, в дневное время ей позвонил неизвестный и, убедив в необходимости сохранения её сбережений, уговорил передать курьеру 240 000 рублей около 18:00 возле ее дома.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 159, частью 2 УК РФ (мошенничество).

В тот же день, примерно в 21:00, сотрудники ГАИ задержали 17-летнего уроженца Алтайского края, не имеющего постоянного места работы, по подозрению в совершении указанного преступления. Задержание произошло у дома №58 по Садовой улице.

Задержанный подросток был помещен в специализированное учреждение для временного содержания несовершеннолетних, совершивших правонарушения. В настоящее время ведется работа по установлению его возможной причастности к другим аналогичным противоправным деяниям.