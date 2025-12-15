В Петербурге завершились международные соревнования «Чирмания – Питер»

Масштабные всероссийские и международные состязания по чир спорту «Чирмания – Питер» триумфально завершились. Это были самые крупные соревнования данного вида спорта, когда-либо проводившиеся в Санкт-Петербурге.

Обширный масштаб мероприятия подтверждают следующие данные: 5500 атлетов, участники из множества российских регионов и зарубежных стран, а также атмосфера, наполненная невероятной энергией, изяществом и напором.

В региональном зачете места распределились следующим образом: триумфатором стала команда Санкт-Петербурга, завоевавшая первое место. Второе место досталось сборной города Москвы, а почетное третье место заняла команда Астраханской области.

Организаторы поздравляют всех спортсменов, их наставников и зрителей! Совместными усилиями они превратили мероприятие в фееричное представление, которое надолго останется в памяти города.