ента новостей

12:46
В Петербурге завершились международные соревнования «Чирмания – Питер»
11:54
В Петербурге школьник напал с ножом на учителя и пытался совершить суицид
10:04
В Петергофе задержаны трое вымогателей, требовавших крупную сумму от имени силовых структур
09:32
В Петербурге задержали троих жителей Оренбурга за драку возле бара на улице Подвойского
09:26
В петербурге поймали подозреваемого в грабеже в метро на станции "Ладожская" 
09:23
Появились новые подробности по поводу стрельбы на пляже Бонди в Австралии
14:49
На Полюстровском проспекте водитель иномарки погиб после наезда на фонарный столб
14:39
В массовом ДТП на Октябрьской набережной пост радали два человека
14:36
В Ленобласти мусоровоз насмерть сбил велосипедиста
14:29
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге хозпостройки в Орехово
14:26
В Шушарах под колесами грузовика погибла 70-летняя женщина
14:24
В Петербурге задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин на Московском проспекте
16:26
Балет-феерия «Бал сказок» в БКЗ
16:10
Выставка американского фотографа Стивена Уилкса «День и ночь»
13:23
В двух районах Петербурга планируются ограничения движения транспорта
13:15
День Конституции Российской Федерации
12:05
В Колпино задержали «дропа» мошенников, обманувших двух пенсионерок
12:03
В центре Петербурга подростки стреляли из сигнального пистолета в сторону петербуржца
11:59
На Коломенской улице двое мужчин жестоко избили петербуржца
11:55
В Петербурге поймали студента "дропа", участника обмана пенсионерки с улицы Бабушкина
11:52
В Ленобласти грузовик насмерть сбил пожилого мужчину
09:25
Полицейские провели масштабный рейд по стройкам во Всеволожском районе
16:33
На автодроме «Игора драйв» ветераны СВО получили машины для занятий адаптивным картингом
16:29
В Петербурге открылась выставка лучших дипломных работ выпускников академии им. Штиглица
16:26
В Госдуме поддержали расширение льгот для производителей электроники
16:20
В Ленобласти сотрудники ГАИ задержали распространителя синтетических наркотиков 
16:13
В Светогорске иномарка съехала в кювет. Водитель погиб
16:09
В деревне Порошкино пешеход погиб под колесами грузовика
15:12
В Петербурге задержали посетителя гипермаркета, разпылившего газ в оппонента
15:05
В Приморском районе пьяный мужчина кидал питарды из окна квартиры
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » В Петербурге завершились международные соревнования «Чирмания – Питер»

В Петербурге завершились международные соревнования «Чирмания – Питер»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
Завершились самые масштабные состязания по чир спорту в истории Северной столицы

Масштабные всероссийские и международные состязания по чир спорту «Чирмания – Питер» триумфально завершились. Это были самые крупные соревнования данного вида спорта, когда-либо проводившиеся в Санкт-Петербурге.

Обширный масштаб мероприятия подтверждают следующие данные: 5500 атлетов, участники из множества российских регионов и зарубежных стран, а также атмосфера, наполненная невероятной энергией, изяществом и напором.

В региональном зачете места распределились следующим образом: триумфатором стала команда Санкт-Петербурга, завоевавшая первое место. Второе место досталось сборной города Москвы, а почетное третье место заняла команда Астраханской области.

Организаторы поздравляют всех спортсменов, их наставников и зрителей! Совместными усилиями они превратили мероприятие в фееричное представление, которое надолго останется в памяти города.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

5-09-2025, 11:49
В Ленобласти завершились чемпионат России и Всероссийские соревнования среди юношей и девушек по полиатлону
30-06-2025, 14:39
В Петербурге завершились Всероссийские соревнования по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (дисциплина «бочча»)
7-03-2025, 09:15
В Петербурге завершились всероссийские соревнования по плаванию «Заплывы Свимкап»
20-08-2025, 09:31
В Петербурге завершились чемпионат и первенство России по парусному спорту
19-09-2025, 14:33
В Петербурге состоятся международные и Всероссийские соревнования по каратэ «Петербургская Осень»
11-08-2025, 15:18
В Ленобласти прошли Всероссийские соревнования «Кубок Чемпионов паравелоспорта»

Происшествия на дорогах

13-12-2025, 14:49
На Полюстровском проспекте водитель иномарки погиб после наезда на фонарный столб
13-12-2025, 14:39
В массовом ДТП на Октябрьской набережной пост радали два человека
13-12-2025, 14:36
В Ленобласти мусоровоз насмерть сбил велосипедиста
12-12-2025, 11:52
В Ленобласти грузовик насмерть сбил пожилого мужчину
Наверх