ента новостей

14:10
Театрализованное представление «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
14:05
В Петербурге увеличат стоимость патента для трудовых мигрантов
11:21
В Приозерске 19-летний юноша на иномарке сбил 17-летнюю девушку
11:18
В Приморском районе отремонтировано более 14 км проезжей части и тротуаров
11:14
В Выборге задержали подозреваемого в краже из частного дома
11:11
В Петербурге задержали "дропа" мошенников, обманувших пенсионера с Белградской улицы
19:56
В Петергофе состоялась экскурсия для участников СВО
19:50
В Мариинском дворце открылась выставка «Муза особенного Петербурга»
12:55
В доме Пашкова полностью завершены реставрационные работы
12:44
Под Петербургом состоялись ходовые испытания «Тачанки»
12:38
Выставка Ивана Покидышева «Странствующие в темноте»
12:34
Выставка Константина Карташевского «Сферы и отражения»
11:53
В поселке Шапки водитель иномарки погиб в ДТП с погрузчиком
11:49
На проспекте Художников мужчина избил пьяного прохожего около магазина
11:44
В Московском районе задержали стрелка по кошкам
11:41
Полицейские провели проверку водителей в центре Петербурга
08:50
СКА одержал победу над «Металлургом» со счетом 4:3
09:26
Гала-концерт композитора Глеба Матвейчука
09:18
Мост через Свирь разведут для прохода теплохода «Александр Сапожников»
09:15
Ладожский мост разведут для прохода теплоходов «А.Сапожников», «Сигулда» и «Скрунда»
09:10
Концерт-сказка "Хрустальный Щелкунчик"
08:56
Всероссийская выставка «Свидетели Великой Победы» в музейно-выставочном центре «Россия – Моя история»
08:45
В Петербурге завершили ремонт проспекта Стачек
08:41
В Вооруженных силах России создан новый род войск — войска беспилотных систем
13:30
В Петербурге малые и средние предприятия получат субсидии
13:25
В Петербурге стартовали Международные соревнования по кёрлингу на колясках
13:18
Балет «Щелкунчик» в Эрмитажном театре
13:14
В Стрельне полицейские со стрельбой задерживали нетрезвого водителя - иностранца
13:06
В Парголово задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
13:03
В Петербурге задержали угонщика каршерингового автомобиля
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Приозерске 19-летний юноша на иномарке сбил 17-летнюю девушку

В Приозерске 19-летний юноша на иномарке сбил 17-летнюю девушку

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту ДТП со сбитой девушкой-пешеходом в Приозерске

16 ноября, около 21 часа 25 минут, возле дома номер 36 по улице Ленина в городе Приозерске Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие. 19-летний водитель, управляя автомобилем марки «Додж», совершил наезд на 17-летнюю девушку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате инцидента пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение в критическом состоянии.

Согласно имеющейся информации, в текущем году водитель транспортного средства привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения семнадцать раз. В настоящее время компетентными органами проводится проверка по факту данного дорожно-транспортного происшествия для установления всех обстоятельств случившегося.

Все по теме: Ленобласть, Приозерский район, ДТП, пострадавший пешеход
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

2-02-2024, 10:36
В Колпино пенсионер на иномарке сбил 16-летнюю девушку
27-10-2022, 09:02
В Подпорожье иномарка сбила 14-летнюю девочку
7-09-2022, 10:10
В Петербурге иномарка сбила 12-летнюю девочку
4-08-2024, 14:14
В Приморском районе сбитый автомашиной светофор упал на 13-летнюю девочку
21-07-2025, 10:52
На проспекте Ударников иномарка сбила 16-летнюю самокатчицу
27-05-2024, 10:57
На проспекте Энгельса «Лада Х-Рэй» сбила 17-летнюю девушку на электросамокате

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:21
В Приозерске 19-летний юноша на иномарке сбил 17-летнюю девушку
Вчера, 11:53
В поселке Шапки водитель иномарки погиб в ДТП с погрузчиком
10-11-2025, 10:25
На Малоохтинской набережной в ДТП с участием трех автомобилей погиб один человек
8-11-2025, 14:46
В Ленобласти у поселка Лесогорский в ДТП погибла 67-летняя пассажирка иномарки
Наверх