В Приозерске 19-летний юноша на иномарке сбил 17-летнюю девушку

16 ноября, около 21 часа 25 минут, возле дома номер 36 по улице Ленина в городе Приозерске Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие. 19-летний водитель, управляя автомобилем марки «Додж», совершил наезд на 17-летнюю девушку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате инцидента пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение в критическом состоянии.

Согласно имеющейся информации, в текущем году водитель транспортного средства привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения семнадцать раз. В настоящее время компетентными органами проводится проверка по факту данного дорожно-транспортного происшествия для установления всех обстоятельств случившегося.