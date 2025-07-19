На трассе "Рощино - Цвелодубово" в ДТП погиб пожилой водитель «Рено Дастер»

В Выборгском районе Ленинградской области, на трассе «Рощино – Цвелодубово», сегодня около 16 часов 45 минут произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «Рено Дастер», мужчина 71 года, при выполнении маневра поворота налево, не уступил дорогу транспортному средству «Форд Турнео». За рулем «Форда» находился 51-летний водитель, двигавшийся по встречной полосе.

Вследствие произошедшего столкновения водитель автомобиля «Рено Дастер» скончался на месте происшествия. Пассажир автомобиля «Форд Турнео», мужчина 75 лет, получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка обстоятельств и причин данного дорожно-транспортного происшествия.